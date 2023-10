Des bactéries avec un régime plastique, la clé pour révolutionner le recyclage du plastique

By

Des chercheurs de l’Université Northwestern ont fait une découverte révolutionnaire dans le monde du recyclage du plastique : une bactérie qui a l’extraordinaire capacité de « manger » du plastique. Cette découverte a le potentiel de révolutionner les efforts de recyclage du plastique et de répondre à la crise croissante de la pollution causée par les déchets plastiques.

La production de plastique a atteint un rythme alarmant de plus de 380 millions de tonnes par an, dont près de la moitié est constituée de plastique à usage unique. Malgré des efforts de recyclage généralisés, moins de 5 % de tout le plastique est réellement recyclé, ce qui en laisse une quantité importante finir dans les décharges ou polluer nos écosystèmes.

Dans une étude publiée dans Nature Chemical Biology, les chercheurs ont révélé qu'une bactérie commune appelée Comamonas testosteroni, que l'on trouve couramment dans le sol et les boues d'épuration, possède la capacité de consommer du plastique. L'appétit notable de la bactérie a été observé dans sa dégradation des détergents à lessive, ainsi que de divers composés présents dans le plastique et les plantes.

Ce qui rend cette bactérie particulièrement prometteuse est sa capacité innée à décomposer le plastique sans aucune modification. Contrairement à d’autres bactéries qui nécessitent une ingénierie et des modifications approfondies, C. testosteroni possède déjà les outils nécessaires pour digérer le plastique.

Selon le professeur Ludmilla Aristilde, experte en génie environnemental de l'Université Northwestern, le processus métabolique de la bactérie est à plusieurs niveaux et bien intégré. Cette découverte met en lumière le potentiel inexploité des solutions naturelles pour lutter contre les déchets plastiques. Exploiter le pouvoir de la microbiologie pourrait jouer un rôle crucial dans l’établissement d’une économie circulaire, réduisant notre dépendance aux plastiques à base de pétrole et ouvrant la voie à un avenir plus durable.

De plus, les chercheurs ont découvert que cette bactérie pourrait également faciliter la transformation du plastique digéré en différents polymères, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour la biotechnologie. Ces espèces de Comamonas ont le potentiel de générer divers types de plastique, réduisant ainsi la dépendance aux produits chimiques pétroliers.

Bien que la bactérie ne soit pas actuellement utilisée dans les installations de recyclage, ses capacités remarquables en font un candidat incontournable pour les opérations de recyclage à grande échelle. En tirant parti du régime alimentaire plastique de cette bactérie, les efforts de recyclage municipaux et industriels peuvent devenir plus efficaces pour lutter contre la crise des déchets plastiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que Comamonas testosteroni ?

Comamonas testosteroni est une bactérie courante présente dans le sol et les boues d'épuration qui peut potentiellement consommer du plastique. Il possède des traits génétiques naturels qui lui permettent de décomposer le plastique sans nécessiter de modification significative.

Q : Pourquoi le recyclage du plastique est-il important ?

Le recyclage du plastique est essentiel pour réduire l’impact environnemental des déchets plastiques. En recyclant le plastique, nous pouvons alléger le fardeau des décharges, conserver les ressources, réduire la pollution et réduire notre dépendance aux plastiques à base de pétrole.

Q : Quelle quantité de plastique est actuellement recyclée ?

Malheureusement, moins de 5 % de tout le plastique produit est recyclé. La majorité du plastique finit dans les décharges, contribuant ainsi à la pollution de l’environnement et à la dégradation des écosystèmes.

Q : Tous les types de plastique peuvent-ils être recyclés ?

Tous les types de plastique ne sont pas recyclables, surtout à la maison. Divers facteurs, tels que les limites des installations de recyclage, la combinaison de plastiques avec d'autres matériaux et la contamination par les déchets alimentaires, rendent certains plastiques difficiles à recycler.

Q : Comment les bactéries peuvent-elles contribuer au recyclage du plastique ?

Les bactéries comme Comamonas testosteroni ont la capacité de décomposer le plastique, ce qui en fait de précieux alliés dans les efforts de recyclage du plastique. En utilisant ces bactéries, le plastique peut être efficacement digéré et transformé en différents polymères, réduisant ainsi notre dépendance aux plastiques à base de pétrole.