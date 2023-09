L'amour des chats pour le thon : explorer la science derrière leurs préférences gustatives

L’affinité des chats pour le thon a toujours été un fait bien connu parmi les propriétaires de chats. Cependant, les chercheurs ont maintenant découvert la raison scientifique de cette attirance. Une étude récente publiée dans la revue Chemical Sense a révélé que les chats, tout comme les humains, possèdent des récepteurs gustatifs pour l'umami, l'un des cinq goûts principaux. L'umami donne à la nourriture une saveur savoureuse ou charnue, ce qui fait comprendre pourquoi les chats, en tant que carnivores obligatoires, y seraient attirés.

Contrairement aux récepteurs umami humains, ceux des chats sont spécifiquement conçus pour se lier à certains produits chimiques présents en forte concentration dans le thon. Ces produits chimiques améliorent l’expérience umami des chats, créant une forte préférence pour la friandise au poisson. Le thon contient de l'inosine monophosphate, un nucléotide qui se lie fortement au site de liaison umami unique du chat. De plus, le thon est riche en acide aminé L-histidine, qui est considéré comme un acide aminé essentiel pour les chats et agit comme un puissant activateur d'umami.

Ce niveau de compréhension moléculaire des préférences gustatives des chats a le potentiel de révolutionner la formulation des aliments et des médicaments pour chats. En incorporant ces composés spécifiques améliorant l’umami, les fabricants peuvent créer des produits plus attrayants et plus satisfaisants pour les consommateurs félins.

À mesure que nos connaissances sur les récepteurs gustatifs félins s’étendent, elles ouvrent de nouvelles voies pour améliorer non seulement leur alimentation, mais également les médicaments qu’ils reçoivent. La capacité de créer des produits pharmaceutiques plus savoureux et plus efficaces pourrait atténuer certains des défis associés à la médication des chats. En outre, cette recherche fournit des informations précieuses sur les adaptations évolutives des chats, mettant en lumière la manière dont leurs origines désertiques ont influencé leurs préférences alimentaires.

Dans l’ensemble, cette étude aide à percer les mystères de l’amour inébranlable des chats pour le thon et offre des perspectives passionnantes pour les progrès futurs en matière de cuisine et de soins de santé félins.

