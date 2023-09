De nouvelles connaissances révèlent le potentiel de meilleures batteries lithium-soufre

Les scientifiques du laboratoire national d'Argonne du ministère américain de l'Énergie ont réalisé des progrès significatifs dans l'amélioration des batteries lithium-soufre, une technologie prometteuse qui offre des avantages par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles. Les batteries au lithium-soufre peuvent stocker deux à trois fois plus d’énergie, sont plus abordables en raison de l’abondance et du faible coût du soufre et ne dépendent pas de ressources critiques comme le cobalt et le nickel.

Cependant, la courte durée de vie des batteries lithium-soufre a entravé leur adoption généralisée. La dissolution du soufre de la cathode pendant la décharge entraîne une baisse des performances au fil du temps. Dans une étude précédente, des scientifiques d'Argonne ont développé un catalyseur permettant de minimiser ce problème de perte de soufre. Bien que le catalyseur se soit montré prometteur, son mécanisme de fonctionnement exact à l’échelle atomique restait inconnu.

Grâce à leurs dernières recherches, les scientifiques d'Argonne ont découvert le mécanisme de réaction qui se produit en présence du catalyseur. Le catalyseur facilite la formation de bulles denses à l’échelle nanométrique de polysulfures de lithium à la surface de la cathode. Ces polysulfures de lithium empêchent la perte de soufre et la baisse des performances, ce qui conduit à des batteries plus stables et plus durables.

Les techniques de caractérisation, notamment les faisceaux de rayons X synchrotron et une technique nouvellement inventée pour visualiser l'interface électrode-électrolyte à l'échelle nanométrique, ont été essentielles à la compréhension du mécanisme de réaction. La découverte de l'équipe fournit non seulement des informations sur l'amélioration des batteries lithium-soufre, mais ouvre également la porte à la recherche sur d'autres batteries de nouvelle génération.

Avec cette avancée, l’avenir des batteries lithium-soufre semble plus prometteur, offrant une solution plus durable et plus respectueuse de l’environnement pour l’industrie des transports.

Sources:

Laboratoire National d'Argonne : Actualités de la Recherche

Nature : « Visualisation du comportement de réaction collective interfaciale des batteries Li-S » (DOI : 10.1038/s41586-023-06326-8)