Une mystérieuse découverte au cœur de la Voie Lactée

Les scientifiques sont intrigués par une observation récente faite au centre de notre galaxie, la Voie lactée. En étudiant Sagittaire A*, le trou noir supermassif qui s'y trouve, les astrophysiciens Gustavo Magallanes-Guijón et Sergio Mendoza de l'Université nationale autonome du Mexique ont fait une découverte surprenante. En analysant les données de rayons gamma obtenues par le télescope spatial Fermi Gamma-ray en décembre 2022, ils ont découvert un schéma particulier : toutes les 76.32 minutes, Sagittarius A* émet une puissante explosion de rayonnement gamma. De plus, ils ont remarqué qu’à la même fréquence, une éruption radio se produit et une éruption de rayons X suit toutes les 149 minutes.

Ce phénomène remet en question l’idée selon laquelle les trous noirs n’émettent pas de rayonnement. Bien que les trous noirs eux-mêmes ne soient pas des sources de rayonnement, l’horizon des événements qui les entoure est une autre histoire. L'existence de ces éruptions suggère qu'il existe un objet non identifié à l'intérieur de l'horizon des événements de Sagittarius A*, responsable de ces émissions.

Les astrophysiciens proposent que cet objet soit probablement une masse compacte et cohésive de gaz chauds maintenue par un champ magnétique incroyablement puissant. Cette découverte extraordinaire met en lumière les mécanismes qui déterminent le comportement des trous noirs supermassifs. Cela implique la présence d’une structure significative et dynamique au sein du Sagittaire A*, alimentant éventuellement son activité intermittente.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour étudier la nature énigmatique des trous noirs et approfondir notre compréhension des processus complexes se déroulant au cœur de leurs noyaux. Les recherches menées par Magallanes-Guijón et Mendoza ouvrent la voie à de futures investigations et incitent les scientifiques à revisiter les théories existantes sur ces entités cosmiques.

QFP

Qu’est-ce que le Sagittaire A* ?

Sagittaire A* est un trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Sa masse équivaut à environ quatre millions de fois celle de notre Soleil.

Comment les scientifiques étudient-ils le Sagittaire A* ?

Les scientifiques utilisent divers instruments, tels que des télescopes à rayons gamma, des détecteurs de rayons X et des radiotélescopes, pour observer les émissions et les comportements du Sagittaire A*. Ces observations les aident à rassembler des données précieuses sur le trou noir supermassif et ses environs.

Pourquoi les éruptions émises par Sagittarius A* sont-elles significatives ?

Les éruptions périodiques émises par Sagittarius A* fournissent des informations précieuses sur les mécanismes et structures sous-jacents des trous noirs supermassifs. Ils remettent en question l’idée reçue selon laquelle les trous noirs n’émettent pas de rayonnement, offrant ainsi aux astronomes l’opportunité de percer les mystères entourant ces phénomènes cosmiques.