Les scientifiques identifient les déclencheurs d’agents pathogènes bactériens, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles stratégies de traitement

De nouvelles recherches menées à l'Université du Nevada à Las Vegas (UNLV) mettent en lumière les bactéries nocives et la manière dont elles activent certains gènes responsables de maladies dans le corps humain. Dirigée par la microbiologiste Helen Wing, une équipe de scientifiques interdisciplinaires a concentré son attention sur Shigella, un pathogène bactérien mortel responsable de symptômes tels que des crampes abdominales, de la fièvre et de la diarrhée. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que les infections à Shigella entraînent 600,000 XNUMX décès dans le monde chaque année.

L’une des découvertes clés faites par les chercheurs est le rôle d’une protéine majeure appelée VirB, qui agit comme un « interrupteur » qui déclenche la maladie de la bactérie chez l’homme. La protéine se lie à l'ADN de Shigella, activant ainsi la maladie. Cependant, l’étude a révélé qu’interférer avec le processus de liaison de VirB peut potentiellement empêcher Shigella de provoquer des maladies.

La recherche, publiée dans la revue mBio, a été reconnue comme un « choix de l'éditeur ». Lorsque des substitutions sont effectuées dans la protéine VirB, celle-ci perd sa capacité à activer les gènes de virulence chez Shigella, rendant ainsi la bactérie non infectieuse. Cette découverte ouvre la possibilité de développer des traitements ciblant la protéine VirB pour lutter contre les infections à Shigella.

L'équipe du laboratoire de microbiologie de l'UNLV vise à mieux comprendre ces protéines « switch », qui peuvent transformer des bactéries généralement inoffensives en agents pathogènes agressifs. L’objectif ultime est de découvrir des méthodes permettant de contrôler les bactéries pathogènes et potentiellement de développer de nouveaux médicaments ciblant ces protéines.

Les implications de cette recherche s’étendent au-delà de Shigella et s’étendent à d’autres agents pathogènes. Les scientifiques pensent que des approches similaires pourraient être appliquées à d’autres bactéries cliniquement pertinentes en ciblant différentes protéines impliquées dans la virulence de la maladie. En comprenant le fonctionnement et les interactions de ces protéines, les scientifiques espèrent améliorer les stratégies de traitement et alléger le fardeau des maladies infectieuses dans le monde.

L’une des molécules clés impliquées dans le processus de liaison est le triphosphate de cytidine (CTP), qui joue un rôle crucial dans la régulation de VirB. En interférant avec la liaison du CTP, les chercheurs espèrent développer des stratégies de traitement capables de minimiser l’impact des bactéries nocives comme Shigella.

Cette recherche marque une étape importante dans la découverte des déclencheurs des agents pathogènes bactériens et ouvre la porte à de nouvelles voies de traitement et de prévention. En comprenant les mécanismes qui permettent aux bactéries de provoquer des maladies, les scientifiques peuvent développer des stratégies plus efficaces pour lutter contre ces infections et améliorer la santé mondiale.

Source : Université du Nevada, Las Vegas [Aucune URL]