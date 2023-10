Des scientifiques détectent les rayons gamma les plus énergétiques jamais émis par un pulsar

By

Les scientifiques utilisant l'observatoire HESS en Namibie ont fait une découverte incroyable : des rayons gamma avec la plus haute énergie jamais détectée émanant d'une étoile morte appelée pulsar. Ces rayons gamma avaient une énergie de 20 téraélectronvolts, soit environ 10 XNUMX milliards de fois l’énergie de la lumière visible. Cette découverte constitue un défi pour la compréhension actuelle de la manière dont les rayons gamma pulsés sont produits, comme le rapporte la revue Nature Astronomy.

Un pulsar est le reste d’une étoile qui a explosé en supernova. Il s’agit d’une petite étoile morte extrêmement dense, d’un diamètre d’environ 20 kilomètres seulement. Les pulsars possèdent un immense champ magnétique et sont principalement constitués de neutrons. Imaginez qu'une cuillère à café de matière de pulsar ait une masse de plus de cinq milliards de tonnes !

Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique qui tournent comme des phares cosmiques. Ces faisceaux peuvent produire des éclairs de rayonnement lorsqu’ils traversent notre système solaire. Ces éclairs, appelés impulsions de rayonnement, peuvent être observés sur différentes bandes d’énergie du spectre électromagnétique.

Les chercheurs pensent que les électrons rapides de la magnétosphère du pulsar sont responsables de la production de ce rayonnement. À mesure que ces électrons se déplacent vers l’extérieur, ils gagnent de l’énergie et la libèrent sous forme de faisceaux de rayonnement observables. Cependant, la nouvelle découverte remet en question la compréhension antérieure du fonctionnement des pulsars. La composante de rayonnement détectée à des énergies plus élevées suggère que les électrons auraient pu voyager encore plus loin que la magnétosphère.

Cette découverte ouvre de nouvelles opportunités pour l’observation d’autres pulsars dans la gamme des dizaines de téraélectronvolts, ce qui peut fournir des informations supplémentaires sur les processus d’accélération extrêmes dans les objets astrophysiques hautement magnétisés. La découverte de ces rayons gamma de plus haute énergie provenant d'un pulsar élargit nos connaissances et nous oblige à repenser notre compréhension actuelle de ces objets célestes fascinants.

La source: Deutsches Elektronen-Synchrotron