Des scientifiques détectent les rayons gamma les plus énergétiques jamais produits par Pulsar

Les scientifiques utilisant l'observatoire HESS en Namibie ont fait une découverte révolutionnaire en détectant les rayons gamma les plus énergétiques jamais émis par une étoile morte connue sous le nom de pulsar. Les rayons gamma mesurés ont une puissance étonnante de 20 téraélectronvolts, ce qui équivaut à environ 10 XNUMX milliards de fois l’énergie de la lumière visible. Cette découverte remet en question la théorie existante sur la production de rayons gamma des pulsars, comme l'a déclaré une équipe internationale de chercheurs dans la revue Nature Astronomy.

Les pulsars sont les restes d’étoiles qui ont subi une puissante explosion de supernova. Ces explosions stellaires laissent derrière elles des objets incroyablement denses, appelés étoiles mortes, d’un petit diamètre d’environ 20 kilomètres. Ces étoiles tournent à une vitesse extrêmement élevée et possèdent un immense champ magnétique.

L'équipe de scientifiques, dirigée par Emma de Oña Wilhelmi de DESY, met en lumière les propriétés des pulsars. Wilhelmi explique que ces étoiles mortes sont principalement composées de neutrons et sont remarquablement denses. Pour mettre leur densité en perspective, elle les compare à une cuillère à café de matériau, qui aurait une masse de plus de cinq milliards de tonnes, soit environ 900 fois plus grande que la Grande Pyramide de Gizeh.

La découverte effectuée à l'observatoire HESS constitue un défi pour la compréhension actuelle de la manière dont les rayons gamma des pulsars sont produits. Des recherches et des analyses supplémentaires seront nécessaires pour expliquer l’émission de rayons gamma à des niveaux d’énergie aussi élevés. Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles voies d’exploration et à une meilleure compréhension des mystérieux pulsars de notre univers.

