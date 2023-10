Découverte d'une source d'alignement des étoiles près du centre galactique

Des scientifiques de l'Université de Manchester et de l'Université de Hong Kong ont fait une découverte importante concernant l'alignement des étoiles proches du Centre Galactique. L’alignement des nébuleuses planétaires, découvert pour la première fois par Bryan Rees, doctorant à Manchester, est resté inexpliqué jusqu’à présent. De nouvelles données obtenues du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral et du télescope spatial Hubble ont confirmé l'alignement et identifié un groupe particulier d'étoiles qui en est responsable : les étoiles binaires proches.

Les nébuleuses planétaires sont des nuages ​​de gaz expulsés par les étoiles en fin de vie. L’équipe a étudié un groupe de nébuleuses planétaires dans le Renflement Galactique, près du centre de la Voie Lactée. Bien que les nébuleuses ne soient pas liées et proviennent de différentes étoiles nées à des moments différents et à des endroits différents, leurs formes se sont avérées presque parallèles au plan galactique. Cet alignement a été découvert dans des nébuleuses planétaires avec des compagnons stellaires proches, l'étoile compagnon tournant autour de l'étoile principale à une distance plus proche que Mercure ne l'est de notre propre Soleil.

Cette découverte suggère que l'alignement est potentiellement lié à la séparation initiale des composants binaires au moment de la naissance de l'étoile. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l’origine de l’alignement, mais cette découverte fournit des preuves importantes d’un processus constant et contrôlé influençant la formation des étoiles sur des milliards d’années et sur de vastes distances.

Cette étude, publiée dans Astrophysical Journal Letters, approfondit notre compréhension de la dynamique et de l'évolution de la région renflée de la Voie lactée. Les chercheurs ont étudié 136 nébuleuses planétaires confirmées dans le renflement de la galaxie à l'aide du Very Large Telescope et ont réexaminé 40 d'entre elles à l'aide d'images haute résolution du télescope spatial Hubble.

L'alignement des nébuleuses peut être influencé par le mouvement orbital rapide de l'étoile compagne, voire potentiellement en orbite à l'intérieur de l'étoile principale. Cette découverte met en lumière les processus complexes impliqués dans la formation des étoiles et les facteurs qui façonnent notre galaxie.

