De nouvelles perspectives sur le continent en voie de disparition

Les géologues sont depuis longtemps fascinés par le puzzle en constante évolution des continents terrestres. Une récente percée réalisée par une équipe de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas a mis en lumière un continent qui a mystérieusement disparu il y a des millions d'années. Connue sous le nom d'Argoland, cette masse continentale de 5,000 155 km de long s'est détachée de l'Australie occidentale il y a environ XNUMX millions d'années. Cependant, sa localisation restait jusqu’à présent une énigme.

La clé pour résoudre ce mystère se trouvait sous la surface de l'océan, où un immense « vide » connu sous le nom de plaine abyssale d'Argo fournissait des indices cruciaux. En utilisant la structure du fond marin, les chercheurs ont déduit qu'Argoland avait dérivé vers le nord-ouest, pour finalement s'installer sous les îles d'Asie du Sud-Est. Contrairement aux attentes, aucun grand continent n'a été découvert sous ces îles. Au lieu de cela, seuls des restes de petits fragments continentaux ont été découverts, entourés de bassins océaniques beaucoup plus anciens.

Les scientifiques de l’Université d’Utrecht se sont lancés dans un voyage pour reconstituer ce qu’était devenue la terre disparue. Ils ont découvert qu'un autre continent « perdu », découvert en 2019, s'était enfoncé dans le manteau terrestre, ne laissant derrière lui que la couche supérieure qui formait les montagnes du sud de l'Europe. Cependant, Argoland n’avait laissé aucun vestige de ce type derrière lui.

Cette révélation souligne l'importance de comprendre le passé géologique de la Terre. Le géologue Douwe van Hinsbergen a expliqué que les reconstructions d'anciens supercontinents et la compréhension de la géographie de la Terre dans les époques antérieures sont essentielles pour mieux comprendre des processus tels que l'évolution de la biodiversité, le climat, la recherche de matières premières et la compréhension des formations montagneuses et de la tectonique des plaques.

Au cours de sept années de recherche, l'équipe a découvert qu'Argoland se divisait en différents fragments, qu'ils ont nommés Argopelago. Ces fragments microcontinentaux étaient séparés par des bassins océaniques plus anciens, ressemblant à d'autres continents submergés tels que le Grand Adria et la Zélande. Les fragments sont arrivés à leur emplacement actuel il y a environ 300 millions d’années et se trouvent aujourd’hui au plus profond des jungles luxuriantes d’Indonésie et du Myanmar.

Cette percée fournit non seulement de nouvelles connaissances sur la géologie de l'Asie du Sud-Est, mais approfondit également notre compréhension du passé dynamique de la Terre et des mécanismes qui façonnent notre planète.

QFP

Q : Pourquoi Argoland était-il considéré comme un puzzle ?

R : L'Argoland, un continent détaché de l'ouest de l'Australie, a disparu, laissant les experts perplexes quant à son emplacement.

Q : Comment le mystère d’Argoland a-t-il été résolu ?

R : Des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont utilisé la structure du fond marin pour suivre la dérive de l'Argoland, qui s'est retrouvée sous les îles d'Asie du Sud-Est.

Q : Qu’ont découvert les chercheurs à propos d’Argoland ?

R : Contrairement aux attentes, aucun grand continent n’a été découvert sous les îles d’Asie du Sud-Est. Au lieu de cela, de petits fragments continentaux entourés de bassins océaniques plus anciens ont été découverts.

Q : Quelle est l’importance d’étudier le passé géologique de la Terre ?

R : Comprendre l'histoire géologique de la Terre est essentiel pour comprendre des processus tels que l'évolution de la biodiversité, le changement climatique, l'exploration des ressources, la formation des montagnes et la tectonique des plaques.

Q : Comment les chercheurs ont-ils nommé les fragments d’Argoland ?

R : Les chercheurs ont nommé les fragments Argopelago, représentant des fragments microcontinentaux séparés par des bassins océaniques plus anciens.

Sources: Université d'Utrecht (URL)