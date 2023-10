Un nouveau mécanisme climatique au Crétacé découvert par des chercheurs

By

Des chercheurs de l'Université hébraïque et de l'Université de Bristol ont découvert un mécanisme climatique jusqu'alors inconnu au cours de la période du Crétacé qui a eu un impact significatif sur le climat de la Terre. L'étude explore la relation entre le mouvement des continents et les perturbations des courants océaniques, qui ont affecté les gradients de température au cours de cette période. Ces recherches enrichissent non seulement notre compréhension de la dynamique climatique ancienne, mais mettent également en évidence le rôle des processus océaniques dans le système climatique actuel.

L'étude, publiée dans Nature Communications, a utilisé un modèle analytique innovant développé par des chercheurs de l'Université hébraïque. Il a examiné la circulation éolienne à la surface de l'océan et a souligné l'importance de la géométrie des bassins océaniques dans la formation du climat. L'étude s'est concentrée sur la période du Crétacé, qui s'est produite il y a environ 145 à 66 millions d'années et a été caractérisée par des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Les chercheurs visaient à découvrir la relation complexe entre les changements dans les modèles de courants océaniques et les variations des gradients de température au cours du Crétacé. Grâce à des modèles informatiques simulant des climats anciens, ils ont découvert que le mouvement des continents terrestres au cours de cette période entraînait un ralentissement des grands courants océaniques tourbillonnants responsables du transport de l'eau chaude de l'équateur vers les pôles. Cette perturbation a provoqué une augmentation significative des différences de température entre les pôles et les tropiques au cours de cette période.

Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de la période du Crétacé. Il met en évidence l’importance des tourbillons océaniques, ou modèles de circulation, dans la formation de la dynamique climatique, tant dans le passé qu’aujourd’hui. En comprenant comment ces courants ont influencé les différences de température entre les pôles et les tropiques, nous pouvons mieux comprendre la biodiversité et le climat du Crétacé.

Les résultats de cette étude s'alignent sur les preuves géologiques de la période du Crétacé, soutenant davantage les mécanismes proposés et améliorant notre compréhension de la dynamique climatique passée. Ces connaissances pourraient potentiellement contribuer à la modélisation et à la prévision des impacts du changement climatique à l’ère moderne, dans la mesure où les modèles de circulation océanique continuent de jouer un rôle crucial dans la régulation du climat mondial.

En conclusion, cette recherche approfondit notre compréhension de la relation entre les modèles de circulation océanique, les différences de température et les conditions climatiques passées. Il souligne également l’importance des processus océaniques dans la formation des systèmes climatiques contemporains. En démêlant les mécanismes climatiques du passé, nous pouvons mieux comprendre et relever les défis du changement climatique du présent.

