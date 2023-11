Des scientifiques découvrent un ancien trou noir supermassif, élargissant ainsi notre compréhension de l'univers

By

Les scientifiques ont fait une découverte étonnante qui remet en question notre compréhension actuelle de l’univers primitif. Grâce au télescope spatial James Webb et à l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA, les chercheurs ont découvert un trou noir antérieur à celui de notre galaxie, la Voie lactée, et dix fois plus grand. Cette découverte confirme l’hypothèse de longue date selon laquelle des trous noirs supermassifs existaient à l’aube de l’univers.

L’âge de cet extraordinaire trou noir est estimé à environ 13.2 milliards d’années, ce qui le rend environ 200 millions d’années plus vieux que les trous noirs découverts précédemment. Pour mettre cela en perspective, cet ancien monstre est apparu seulement 670 millions d’années après le Big Bang.

L'auteur principal, Akos Bogdan, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, explique que les trous noirs dans certaines galaxies peuvent peser entre 10 % et 100 % de la masse totale de toutes les étoiles de cette galaxie. Cela contraste considérablement avec les trous noirs de la Voie lactée et des galaxies voisines, qui ne représentent que 0.1 % de la masse totale.

"Il est très tôt dans l'univers pour devenir un tel monstre", remarque Priyamvada Natarajan de l'Université de Yale, qui a participé à l'étude publiée dans la revue Nature Astronomy.

Les chercheurs pensent que ce trou noir s'est formé à partir de gigantesques nuages ​​de gaz qui se sont effondrés dans une galaxie voisine. Alors que les deux galaxies fusionnaient, le trou noir supermassif occupait le devant de la scène. Confirmant son existence, Chandra a détecté les rayons X du trou noir émis sous forme de spirales de gaz à l'intérieur. Cette caractéristique distinctive le classe dans la catégorie des quasar, car il se développe activement et émet un rayonnement intense.

Si cette découverte met en lumière les premiers stades de l’univers, elle soulève également de nouvelles questions sur la formation et la croissance des trous noirs. Les scientifiques prévoient que le télescope Webb, ainsi que d’autres futurs observatoires, découvriront des trous noirs plus anciens, élargissant ainsi nos connaissances sur ces objets cosmiques énigmatiques.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qu'un trou noir?

Un trou noir est une région de l’espace soumise à une attraction gravitationnelle extrêmement forte, si intense que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son emprise. Il est formé de restes d’étoiles massives qui se sont effondrées sous leur propre gravité.

Qu'est-ce qu'un quasar ?

Un quasar est un type de trou noir qui émet de grandes quantités d’énergie et de lumière. Cela se produit lorsqu’un trou noir supermassif se nourrit activement de la matière environnante, provoquant une vive lueur du gaz.

Comment les scientifiques détectent-ils les trous noirs ?

Les scientifiques utilisent souvent des télescopes spatiaux comme le Chandra X-Ray Observatory pour détecter les trous noirs. En observant les rayons X émis par les gaz tombant dans les trous noirs, les chercheurs peuvent confirmer leur présence.

Quelles sont les implications de la découverte d’anciens trous noirs supermassifs ?

La découverte d’anciens trous noirs supermassifs fournit des informations précieuses sur la formation et la croissance de ces géants cosmiques. Il remet en question les théories existantes sur la chronologie du développement des trous noirs et contribue à notre compréhension de l’univers primitif.