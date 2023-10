Une nouvelle étude révèle une vaste région volcanique du continent caché Zealandia

Des scientifiques kiwis ont publié une étude révolutionnaire dans la revue scientifique Tectonics, dévoilant de nouvelles informations sur le huitième continent récemment reconnu, Zealandia. L’étude cartographie Zealandia – approximativement de la taille de la Nouvelle-Zélande – pour la première fois, y compris ses bords sous-marins. Le continent a été caché sous l’océan, avec seulement une petite partie au-dessus du niveau de la mer sous la forme de la Nouvelle-Zélande. Zealandia est considéré comme le continent le plus jeune, le plus petit et le plus mince du monde et nous est resté largement invisible. Cependant, si les océans étaient asséchés, cela couvrirait environ cinq millions de kilomètres carrés dans le Pacifique Sud.

Zealandia, composée d'une masse cachée sous les vagues, se dressait autrefois au-dessus du niveau de la mer il y a des millions d'années. Les dinosaures parcouraient ses paysages de basse altitude et leur présence est évoquée dans des articles scientifiques depuis plus d'un siècle. Cependant, ce n’est qu’en 2017 qu’une étude révolutionnaire menée par GNS Science a fait de Zealandia un continent reconnu. Aujourd'hui, six ans plus tard, les scientifiques ont cartographié la géologie de la partie nord de Zealandia, révélant une immense région volcanique qui est entrée en éruption il y a entre 100 et 60 millions d'années, le long du supercontinent du Gondwana.

Auparavant, le rôle du magma dans la fragmentation du Gondwana était sous-estimé, selon l'étude. La région volcanique de Zealandia couvre une superficie de 250,000 250 kilomètres carrés, soit approximativement la taille de la Nouvelle-Zélande elle-même. L'étude a également révélé l'ancienne « colonne vertébrale » de Zealandia, vieille de 4,000 millions d'années, connue sous le nom de batholite médian, qui s'étend sur XNUMX XNUMX kilomètres jusqu'en Nouvelle-Calédonie. L'étude apporte un nouvel éclairage sur les événements géologiques de Zealandia qui ont façonné le continent, mais souligne également qu'il reste encore beaucoup à explorer et à découvrir en termes de limites physiques et de composition.

