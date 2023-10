Les mystérieuses ondes de plasma « chantantes » entourant Mercure

By

Les scientifiques ont fait une découverte fascinante sur la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Dirigés par l'astronome Mitsunori Ozaki de l'Université de Kanazawa au Japon, des chercheurs ont détecté des ondes de plasma « chantantes » autour de Mercure, ce qui pourrait élargir notre compréhension de l'environnement magnétique de la planète.

Mercure est unique en ce sens qu'elle ne possède pas de champ magnétique puissant en raison de sa proximité avec le soleil. La découverte de ces ondes de plasma, ou « sifflements », est importante car elles sont généralement observées et enregistrées depuis l’atmosphère de planètes comme la Terre, Jupiter et Saturne. Cependant, c’est la première fois que de telles ondes sont découvertes autour de Mercure, une planète avec une atmosphère presque inexistante en raison du bombardement constant des vents solaires et du rayonnement solaire.

Contrairement à la Terre, qui possède des ceintures de rayonnement permanentes comme la couche d’ozone pour piéger le rayonnement solaire, Mercure n’a pas cette protection. Par conséquent, cette nouvelle découverte ouvre des opportunités pour étudier comment le vent solaire façonne le faible champ magnétique de Mercure.

Ces derniers mois, d’autres faits intéressants sur Mercure sont également apparus. Malgré son manque d’atmosphère, la planète possède sa propre aurore. De plus, Mercure est connue pour son orbite rapide autour du soleil, effectuant une révolution en seulement 88 jours terrestres. Étonnamment, ce n’est pas la planète la plus chaude de notre système solaire ; ce titre revient à Vénus, grâce à son atmosphère dense. De plus, les scientifiques ont observé que Mercure rétrécissait progressivement, un phénomène qui laisse les chercheurs perplexes depuis de nombreuses années.

Cette découverte d'ondes de plasma autour de Mercure élargit nos connaissances sur la planète et son environnement magnétique. Cela offre de nouvelles opportunités aux scientifiques d’approfondir les mystères de Mercure et de mieux comprendre les effets du vent solaire sur cette planète rocheuse.

