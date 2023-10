Le réservoir sous-marin de Nouvelle-Zélande pourrait résoudre le mystère des tremblements de terre « silencieux »

By

Un réservoir sous-marin récemment découvert au large des côtes de la Nouvelle-Zélande pourrait être la clé pour comprendre les tremblements de terre « silencieux » qui se produisent dans la zone de subduction de Hikurangi. La zone de subduction, où la plaque tectonique du Pacifique plonge sous la plaque tectonique australienne, est responsable de la génération d'une quantité importante d'énergie refoulée. Les scientifiques ont longtemps été intrigués par la diversité des séismes observés le long de cette zone, qui serait influencée par la présence de fluides.

Des études antérieures ont indiqué que l'hydratation affaiblissait les failles dans la zone de subduction, mais ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris les mécanismes à l'origine de ce processus. De plus, les chercheurs ont commencé à reconnaître le rôle des séismes à glissement lent, qui déplacent progressivement les failles sans être ressentis à la surface.

Cependant, jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve géologique directe pour soutenir l'existence d'un grand réservoir d'eau le long de la zone de faille. L'auteur principal, Andrew Gase, a utilisé des analyses sismiques pour créer une image 3D d'un ancien plateau volcanique, révélant d'épaisses couches de sédiments entourant les volcans enfouis. L'analyse des échantillons de carottes de forage a montré que près de la moitié du volume de la roche était composée d'eau.

Cette découverte est importante car on pense que la pression de l’eau souterraine joue un rôle dans la libération des contraintes tectoniques provoquées par les tremblements de terre à glissement lent. On pense que les sédiments riches en eau agissent généralement comme un piège pour les eaux souterraines, mais dans ce cas, la faille contenait peu de ce matériau typique. Au lieu de cela, les chercheurs soupçonnent que les anciens volcans et les roches transformées transportaient de grandes quantités d’eau dans la faille.

Ces résultats contribueront aux recherches en cours sur les effets des fluides piégés sur les tremblements de terre de méga-poussée. Les scientifiques prévoient de modéliser l'influence des fluides sur les tremblements de terre dans toute la région, ce qui contribuera à terme à développer des calculs plus précis des risques de tsunami pour la Nouvelle-Zélande. Cette recherche nous rapproche de la compréhension de la dynamique des zones de subduction et des risques potentiels qu’elles posent.

Sources : Herald néo-zélandais