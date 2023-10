L’écoulement des eaux souterraines aurait un impact sur la Grande Barrière de Corail

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université Southern Cross a révélé que la Grande Barrière de corail est considérablement affectée par l'azote et le phosphore qui pénètrent dans l'écosystème par le biais des eaux souterraines. Cette découverte suggère que les efforts actuels de préservation et de restauration devraient peut-être être abordés sous un angle nouveau.

Le rejet des eaux souterraines fait référence au rejet d'eau sous la ligne de flottaison de l'océan à partir de sources telles que les aquifères souterrains et le fond marin. À l’aide de traceurs naturels, l’équipe de recherche a collecté des données provenant de transects offshore, de rivières et de forages côtiers le long de la côte du Queensland. L’équipe a découvert que les rejets d’eaux souterraines apportaient 10 à 15 fois plus de nutriments que les apports fluviaux, l’azote pénétrant dans le récif près de deux fois plus par les eaux souterraines que par les eaux fluviales.

Auparavant, la majorité des efforts visant à atténuer les impacts des nutriments sur le récif se concentraient sur les débits sortants des systèmes fluviaux. Cependant, cette étude souligne la nécessité de prendre en compte le stockage à long terme des nutriments dans les eaux souterraines, qui peuvent être déversés dans les eaux côtières au fil des décennies. Des effets nocifs tels que la prolifération d’algues, les épidémies d’étoiles de mer et les maladies des poissons ont été associés à des niveaux excessifs de nutriments.

Cette recherche souligne l'importance de comprendre et de gérer les sources de nutriments pour protéger la Grande Barrière de Corail. Des changements stratégiques dans les approches de gestion sont nécessaires pour sauvegarder le récif pour les générations futures. Les efforts doivent se concentrer sur la réduction des apports de nutriments provenant à la fois des eaux souterraines et des sources fluviales.

L'étude a été financée par le Conseil australien de la recherche, la Fondation Herman Slade et la Fondation de la Grande Barrière de Corail. En mettant en lumière la dynamique complexe des nutriments au sein de l'écosystème, cette recherche contribue aux efforts de conservation et de restauration en cours de la Grande Barrière de Corail.

