Découverte spectaculaire : des récifs coralliens immaculés dévoilés dans les îles Galápagos

Les scientifiques à bord du navire de recherche Falkor ont fait une découverte extraordinaire dans les eaux entourant les îles Galápagos. Grâce au robot ROV SuBastian de pointe, capable d'explorer des profondeurs allant jusqu'à 4,500 370 mètres, les chercheurs ont pu dévoiler deux récifs coralliens d'eau froide jusqu'alors inconnus. Ces récifs extraordinaires, situés entre 420 et XNUMX mètres sous la surface, ont ajouté une nouvelle dimension à notre compréhension de la réserve marine des îles Galápagos.

S'étendant sur plus de 800 mètres de long, le plus grand des deux récifs équivaut à huit terrains de football, tandis que le plus petit s'étend sur 250 mètres. Ce qui est vraiment remarquable à propos de ces formations coralliennes, c'est la richesse des espèces de coraux durs qu'elles abritent, ce qui suggère qu'elles nourrissent la biodiversité marine depuis des milliers d'années. Cette révélation passionnante s'appuie sur la découverte faite en avril 2023, lorsque des récifs coralliens profonds ont été initialement découverts dans la réserve marine des Galápagos par des scientifiques à bord du R/V Atlantis de la Woods Hole Oceanographic Institution.

L'objectif principal de l'expédition était d'utiliser la technologie de balayage laser pour générer des cartes d'une résolution exceptionnellement élevée de ces récifs. Grâce à l’utilisation de scanners laser capables de produire des cartes d’une résolution de deux millimètres, les chercheurs ont pu identifier la diversité des organismes résidant sur le fond marin. Traditionnellement, les technologies de cartographie sous-marine ont été limitées dans leur capacité à capturer des images d’organismes vivants en raison de leur résolution grossière. Cependant, cette méthode révolutionnaire de balayage laser a ouvert de nouvelles possibilités pour étudier les écosystèmes sous-marins avec des détails sans précédent.

En plus de la découverte des récifs coralliens, les scientifiques sont également tombés par hasard sur deux monts sous-marins jusqu'alors inexplorés. Ces monts sous-marins, dont l'existence est soupçonnée sur la base de données satellitaires, ont désormais été confirmés et méticuleusement cartographiés à l'aide d'une technologie de pointe. Ces informations précieuses contribuent non seulement à la compréhension scientifique, mais constituent également une base pour une prise de décision efficace en matière de conservation et de préservation de ces écosystèmes uniques.

La direction du parc national des Galápagos a reconnu l'importance de cette recherche, soulignant l'importance de la dynamique géologique dans la formation des écosystèmes des grands fonds. En enquêtant et en cartographiant continuellement ces régions isolées, nous veillons à ce que les îles Galápagos restent un brillant exemple de la beauté de la nature et de son importance écologique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qui a rendu la découverte des récifs coralliens des îles Galápagos si significative ?

R : La découverte de ces récifs coralliens immaculés élargit notre connaissance des récifs profonds de la réserve marine des îles Galápagos et met en évidence leur riche diversité d'espèces de coraux durs.

Q : Comment ces récifs ont-ils été explorés et cartographiés ?

R : Les scientifiques ont utilisé le robot ROV SuBastian et la technologie de balayage laser, qui ont produit des cartes d'une résolution de deux millimètres capables d'identifier les organismes vivant sur le fond marin.

Q : Quelles autres découvertes ont été faites au cours de l’expédition ?

R : En plus des récifs coralliens, les chercheurs ont découvert deux monts sous-marins inexplorés, confirmant leur existence et les cartographiant méticuleusement à haute résolution.

Q : Pourquoi ces découvertes sont-elles importantes pour les îles Galápagos ?

R : Les données collectées au cours de cette expédition contribuent à la compréhension et à la conservation de la réserve marine nationale des Galápagos et du corridor marin du Pacifique tropical oriental, en soulignant le rôle des habitats des grands fonds dans le maintien de la santé de nos océans.