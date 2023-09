Des scientifiques découvrent la plus ancienne structure en bois du monde en Zambie

Résumé:

Des scientifiques zambiens ont découvert les restes de ce qui serait la plus ancienne structure en bois du monde. Datant de 476,000 XNUMX ans, elle est cent fois plus ancienne que les pyramides d’Egypte. La découverte a été faite aux chutes de Kalambo, un site qui contient des preuves d'occupation humaine depuis le début de l'âge de pierre jusqu'aux temps modernes. Les restes de bois préservés ont été trouvés dans une zone où la nappe phréatique est élevée, ce qui a contribué à empêcher la décomposition des matières organiques. L'équipe, dirigée par le professeur Larry Barham de l'Université de Liverpool, a découvert que la structure en bois était constituée de deux rondins imbriqués reliés par une encoche. Ils ont également récupéré quatre outils en bois, dont une cale, un bâton à creuser, une bûche coupée et une branche entaillée. Ces découvertes suggèrent une diversité précoce dans les techniques de travail du bois et remettent en question les notions antérieures sur les connaissances techniques des premiers hominidés. Cette découverte est antérieure de plusieurs milliers d’années à l’apparition de l’homme moderne.

L'équipe a également trouvé des preuves que le bois avait été façonné avec un bord semblable à celui d'un couperet, ce qui indique la capacité de travailler le bois à grande échelle. La forêt dense et la nappe phréatique élevée de Kalambo offraient les conditions idéales pour créer un environnement bâti, tel que des plates-formes surélevées ou des passerelles. Cette découverte remet en question la perception selon laquelle les premiers hominidés étaient principalement des butineurs mobiles dotés d'une diversité technologique limitée.



