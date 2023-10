Une ancienne plaque tectonique redécouverte en mer de Chine méridionale

By

Les scientifiques ont récemment redécouvert une plaque tectonique perdue depuis longtemps qui existait autrefois sous la mer de Chine méridionale. Appelée « plaque du Pont », cette ancienne plaque mesurait autrefois un quart de la taille de l’océan Pacifique et a disparu il y a environ 20 millions d’années. La seule preuve de son existence provient de quelques fragments de roche trouvés dans les montagnes de Bornéo et des restes de sa grande dalle détectés au plus profond du manteau terrestre.

La plaque du Pont doit son nom à l'océan du Pont, un océan qui existait à l'époque où la plaque était encore présente. Cette découverte est particulièrement surprenante car son existence n’était pas connue auparavant. Des chercheurs de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas étudiaient initialement la plaque Pacifique sous l'océan Pacifique lorsqu'ils sont tombés sur des preuves de la plaque Pontus. En analysant des échantillons de roches collectés à Bornéo, ils ont découvert que la latitude de ces roches ne correspondait à la latitude d’aucune autre plaque connue.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour étudier la géologie de la région au cours des 160 derniers millions d'années. Leurs découvertes ont révélé que les roches de Bornéo comblaient une lacune que l'on pensait être soutenue par la plaque Izanagi. Au lieu de cela, ils ont découvert la présence d’une plaque jusqu’alors inconnue, qu’ils ont baptisée plaque du Pont. Les chercheurs pensent que la plaque du Pont s'est formée il y a au moins 160 millions d'années et a progressivement rétréci jusqu'à disparaître lorsqu'elle a été poussée sous la plaque australienne au sud et la plaque chinoise au nord.

Cette découverte récente met en lumière l’histoire géologique de la mer de Chine méridionale et donne un aperçu de l’ancienne tectonique des plaques. Les résultats ont été publiés dans la revue Gondwana Research et s'appuient sur des recherches antérieures faisant allusion à l'existence de la plaque du Pont. Une étude vieille de dix ans menée par le même groupe de recherche a identifié une grande plaque d'origine inconnue dans le manteau terrestre, et il a maintenant été confirmé que cette plaque est le vestige restant de la plaque du Pont.

Dans l'ensemble, cette découverte met en évidence la nature dynamique de la croûte terrestre et l'importance de comprendre son histoire géologique pour mieux comprendre le passé de notre planète. L'identification de la plaque du Pont ajoute à notre connaissance des anciennes plaques tectoniques et de la manière dont elles contribuent au puzzle complexe de l'évolution géologique de la Terre.

