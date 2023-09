La découverte de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde apporte un nouvel éclairage sur les premières technologies humaines

Des archéologues britanniques et africains ont fait une découverte révolutionnaire en Afrique australe – preuve de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde. Cette structure impressionnante, construite par une espèce humaine disparue il y a plus d'un demi-million d'années, a été découverte dans le nord de la Zambie, dans un sol gorgé d'eau. La structure, faite de bois travaillé, aurait servi de voie surélevée ou de plate-forme à travers les marais ou dans une zone humide.

Cette structure nouvellement découverte est au moins deux fois plus vieille que toute autre structure artificielle connue. Sa découverte devrait révolutionner la compréhension archéologique des premières technologies humaines et de leurs capacités cognitives. Cela suggère que les premiers humains possédaient des compétences sophistiquées en ingénierie et en menuiserie beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

La piste ou la plate-forme construite par l'homme n'est qu'une petite partie d'un plus grand établissement humain préhistorique le long de la rive sud de la rivière Kalambo. Cet emplacement se trouve à proximité des merveilles naturelles remarquables d’une cascade de 235 mètres de haut et d’un canyon de 300 mètres de profondeur. La topographie locale unique, qui comprend des marais, des lacs et des forêts riveraines, a probablement attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains dans la région.

Les archéologues ont également découvert des outils en pierre utilisés pour couper, hacher et gratter, ainsi qu'un éventuel foyer pour cuisiner. Les humains préhistoriques qui vivaient dans cette région appartenaient à l'espèce aujourd'hui disparue, Homo heidelbergensis, qui prospérait il y a entre 600,000 300,000 et XNUMX XNUMX ans. Homo heidelbergensis avait déjà colonisé l'Afrique, l'Asie occidentale et l'Europe à cette époque, mais a finalement disparu, peut-être en raison de la concurrence d'espèces humaines plus avancées comme Homo sapiens et Néandertaliens.

Le projet de recherche Deep Roots of Humanity, une collaboration entre le Royaume-Uni, la Belgique et la Zambie, a dirigé les investigations archéologiques au cours des quatre dernières années. Des techniques de datation par luminescence ont été utilisées pour déterminer l’âge de la structure et d’autres découvertes. Selon le professeur Larry Barham, directeur du projet, cette découverte remettra en question les perceptions actuelles de l'espèce humaine disparue et fournira de nouvelles perspectives sur l'évolution humaine.

Sources:

– Nature, Volume/Numéro : Vol. 582, numéro 7812, pages 468-471 (2020)

– Projet de recherche Deep Roots of Humanity et Université de Liverpool

Définitions:

– Voie surélevée : une voie surélevée, souvent construite pour traverser des terrains difficiles tels que des marais ou des zones humides.

– Préhistorique : fait référence à une période antérieure à l’histoire enregistrée, généralement avant le développement du langage écrit et l’invention des systèmes d’écriture.

– Datation par luminescence : méthode utilisée pour déterminer l’âge de minéraux ou d’objets en mesurant le rayonnement accumulé au fil du temps.