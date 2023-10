La plus ancienne structure construite par l'homme au monde découverte en Afrique australe

Des archéologues du Royaume-Uni, de Belgique et de Zambie ont découvert la plus ancienne structure construite par l'homme en Afrique australe. Cette structure, vieille d'au moins un demi-million d'années, était faite de bois travaillé et était probablement utilisée comme voie surélevée ou plate-forme surélevée dans une zone humide. La découverte a été faite dans un sol gorgé d'eau dans le nord de la Zambie et est deux fois plus ancienne que n'importe quelle structure artificielle connue auparavant. Cette découverte devrait changer la compréhension des archéologues sur les premières technologies humaines et leurs capacités cognitives.

La structure en bois n’est qu’une petite partie d’une plus grande présence humaine préhistorique le long de la rive sud de la rivière Kalambo. La région, connue pour ses merveilles naturelles – une cascade de 235 mètres de haut et un canyon de 300 mètres de profondeur – a probablement attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains dans la région. Les chutes et la topographie locale variée offraient des ressources et des opportunités de chasse et de cueillette. Le voisinage immédiat des chutes comprenait des marais, des petits lacs, des cours d'eau, des forêts riveraines et une plaine inondable fertile. La rivière se jette dans le lac Tanganyika, riche en poissons et qui aurait attiré les animaux.

Les archéologues ont trouvé deux parties de la structure en bois : une section de 1.4 mètre de long d'un tronc d'arbre et une souche d'arbre. Ceux-ci ont été modifiés par des charpentiers préhistoriques. Ils ont également découvert des outils de coupe, de hachage et de grattage en pierre, ainsi qu'un éventuel foyer pour cuisiner. Les humains préhistoriques qui y vivaient appartenaient à l'espèce aujourd'hui disparue Homo heidelbergensis, qui prospérait il y a entre 600,000 300,000 et XNUMX XNUMX ans.

Le projet de recherche, intitulé « Deep Roots of Humanity », a impliqué des experts des universités de Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway et Liège, ainsi que du Conseil national des musées et de la Commission nationale de conservation du patrimoine de Zambie. Des techniques de datation par luminescence ont été utilisées pour déterminer l’âge des découvertes. Le professeur Larry Barham, directeur du projet, a déclaré que cette découverte change notre compréhension d'une espèce humaine disparue depuis longtemps.

