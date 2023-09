Une nouvelle découverte révèle la plus ancienne structure construite par l'homme au monde

Des archéologues britanniques et africains ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait changer notre compréhension des premières technologies humaines et de nos capacités cognitives. Ils ont trouvé des preuves de la plus ancienne structure construite par l'homme en Afrique australe, construite par une espèce humaine éteinte il y a environ un demi-million d'années. La structure, réalisée en bois travaillé, aurait probablement servi de voie surélevée ou de plate-forme surélevée. Il a été découvert dans un sol gorgé d'eau dans le nord de la Zambie et est au moins deux fois plus vieux que toute autre structure artificielle connue.

Cette découverte faisait partie d'une présence humaine préhistorique plus large sur la rive sud de la rivière Kalambo. Située à seulement quelques centaines de mètres en amont des impressionnantes chutes de Kalambo, hautes de 235 mètres, et d'un canyon de 300 mètres de profondeur, cette zone a attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains, notamment les premiers « ingénieurs » en construction et charpentiers du monde.

La topographie diversifiée de la région, comprenant des marais, des lacs, des cours d'eau, des forêts riveraines, des pentes couvertes de différentes espèces d'arbres et une forêt tropicale générée par les embruns de la cascade, fournissait une abondance de ressources et attirait divers animaux. Les archéologues ont également découvert des outils de coupe, de hachage et de grattage en pierre, ainsi qu'un éventuel foyer pour cuisiner.

Les humains préhistoriques qui ont construit la structure faisaient partie d'une espèce éteinte connue sous le nom d'Homo heidelbergensis, qui existait il y a entre 600,000 300,000 et 300,000 XNUMX ans. Il y a environ XNUMX XNUMX ans, cette espèce a disparu, probablement en raison de la concurrence d'espèces humaines plus avancées comme l'Homme de Néandertal et l'Homo sapiens.

La découverte a été faite par des archéologues et des scientifiques des universités de Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway et Liège, ainsi que par le Conseil national des musées de Zambie et la Commission nationale de conservation du patrimoine. La datation des découvertes, à l'aide de techniques de datation par luminescence, a été réalisée par des experts de l'Université d'Aberystwyth.

Cette nouvelle découverte met en lumière les premières capacités technologiques et cognitives des humains et met en évidence l'importance de la région des chutes de Kalambo dans la compréhension de l'évolution humaine.

