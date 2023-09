Des archéologues britanniques et africains découvrent la plus ancienne structure construite par l'homme au monde

Des archéologues du Royaume-Uni et d'Afrique ont découvert des preuves de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde, construite par une espèce humaine disparue il y a environ un demi-million d'années. La structure, faite de bois travaillé, a été trouvée en Afrique australe et aurait été utilisée comme voie surélevée ou plate-forme traversant des marais ou des zones humides. Cette découverte, au moins deux fois plus ancienne que toute autre structure artificielle connue, devrait changer la compréhension des archéologues sur les premières technologies humaines et leurs capacités cognitives.

La structure a été découverte dans un sol gorgé d'eau dans le nord de la Zambie et ne représentait qu'une petite partie d'une présence humaine préhistorique sur la rive sud de la rivière Kalambo. Il a été trouvé près des célèbres chutes de Kalambo et du profond canyon. On pense que les chutes et la topographie locale unique ont attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains dans la région, notamment les premiers ingénieurs en construction et charpentiers au monde.

La zone entourant les chutes comprenait une plaine inondable fertile, des marais, des lacs, des cours d'eau, des forêts riveraines, des pentes couvertes de forêts et une forêt tropicale générée par les chutes. Ces environnements diversifiés auraient attiré différents types d’animaux, ainsi que différentes plantes, fruits et noix, qui auraient à leur tour attiré les premiers humains.

Les archéologues ont découvert une section de 1.4 mètre d'un tronc d'arbre et d'une souche d'arbre, tous deux modifiés par des charpentiers préhistoriques. Le tronc avait une forme effilée aux deux extrémités et présentait une encoche sculptée en forme de U sur son côté. Il a ensuite été placé horizontalement au sommet de la souche d’arbre façonnée, créant ainsi un « verrou » qui maintenait la piste ou la plate-forme surélevée au-dessus du marais. Un grand coin en bois, probablement destiné à fendre du bois, a également été trouvé à proximité.

Divers outils en pierre pour couper, hacher et gratter ont été mis au jour, ainsi qu'un éventuel foyer pour cuisiner. Les anciens humains qui vivaient dans cette région étaient Homo heidelbergensis, une espèce disparue qui habitait autrefois l'Afrique, l'Asie occidentale et l'Europe il y a entre 600,000 300,000 et XNUMX XNUMX ans.

Les recherches archéologiques ont été menées par des chercheurs du Royaume-Uni, de Belgique et de Zambie au cours des quatre dernières années. Des experts de l'Université d'Aberystwyth ont utilisé des techniques de datation par luminescence pour déterminer l'âge des découvertes, ce qui impliquait d'examiner la dernière fois que les minéraux du sable environnant ont été exposés au soleil.

Cette découverte révolutionnaire contribuera de manière significative à notre compréhension des premières civilisations humaines et offrira de nouvelles perspectives sur les capacités cognitives et les progrès technologiques de nos ancêtres.

Sources:

– Projet de recherche Deep Roots of Humanity et Université de Liverpool

– Journal Nature

– Université de Liverpool