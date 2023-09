Découverte de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde en Afrique australe

By

Des archéologues britanniques et africains ont découvert des preuves de la plus ancienne structure construite par l'homme en Afrique australe. Cette découverte remarquable, faite par des membres d’une espèce humaine disparue il y a un demi-million d’années, est deux fois plus ancienne que toute autre structure artificielle connue. La structure, faite de bois travaillé, aurait servi de voie surélevée ou de plate-forme surélevée dans une zone humide.

Cette découverte est susceptible de révolutionner la compréhension des archéologues sur les premières technologies humaines et leurs capacités cognitives. L'équipe de chercheurs a découvert cette structure dans le nord de la Zambie, dans un sol gorgé d'eau. Cette petite partie d'une présence humaine préhistorique était située près de la rivière Kalambo, à proximité immédiate des chutes de Kalambo et d'un profond canyon.

Les caractéristiques naturelles époustouflantes de la région, notamment les chutes et la topographie diversifiée, ont probablement attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains. Les chercheurs pensent que ces individus étaient potentiellement les premiers « ingénieurs » et charpentiers de la construction au monde. Les chutes de Kalambo, en amont de la structure, créent une forêt tropicale localisée en raison des embruns de la cascade. De plus, la rivière se jette dans le lac Tanganyika, une riche zone de pêche qui aurait attiré une variété d'animaux.

Différents environnements dans la région auraient fourni divers types de plantes, de fruits, de noix et d'animaux, attirant ainsi les premières populations humaines. Les archéologues ont trouvé deux parties de la structure en bois : une section de tronc d'arbre de 1.4 mètre de long et une souche d'arbre modifiée, toutes deux façonnées par des charpentiers préhistoriques. Le tronc a été sculpté et façonné avant d'être placé horizontalement au sommet de la souche, formant une voie ou une plate-forme sécurisée et surélevée.

Les chercheurs ont également découvert des outils en pierre pour couper, hacher et gratter, indiquant la présence d'une activité humaine précoce dans la région. Ils ont identifié les habitants du site comme étant Homo heidelbergensis, une espèce éteinte qui prospérait il y a entre 600,000 300,000 et XNUMX XNUMX ans.

Cette découverte révolutionnaire remet en question les hypothèses antérieures sur les premiers développements technologiques humains. Les recherches archéologiques, menées par des chercheurs du Royaume-Uni, de Belgique et de Zambie, ont duré quatre ans. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Nature. Le directeur du projet, le professeur Larry Barham, estime que cette découverte changera notre compréhension d'une espèce humaine disparue depuis longtemps.

Sources:

– Nature (revue scientifique)

– Projet de recherche Deep Roots of Humanity et Université de Liverpool

– Professeur Larry Barham, Département d'archéologie, de lettres classiques et d'égyptologie de l'Université de Liverpool

– Professeur Geoff Duller, Université d'Aberystwyth