La plus ancienne structure construite par l'homme au monde découverte en Afrique

Des archéologues du Royaume-Uni et d'Afrique ont découvert des preuves de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde, remontant à un demi-million d'années. La structure, faite de bois travaillé, a été trouvée dans un sol gorgé d'eau dans le nord de la Zambie. On pense qu’il s’agissait d’une piste surélevée ou d’une plate-forme surélevée dans une zone humide, éventuellement utilisée pour la chasse ou la boucherie.

Cette découverte est importante car elle remet en question la compréhension antérieure des premières technologies humaines et des capacités cognitives. La structure est au moins deux fois plus ancienne que toute autre structure artificielle connue et met en lumière les capacités d’une espèce éteinte connue sous le nom d’Homo heidelbergensis.

La structure en bois a été découverte sur la rive sud de la rivière Kalambo, dans une zone qui aurait attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains en raison de sa topographie diversifiée. Juste en amont de la structure se trouvent les chutes de Kalambo, une cascade de 235 mètres de haut et un canyon de trois miles de long avec sa propre forêt tropicale localisée. En aval des chutes, la rivière se jette dans le lac Tanganyika, ce qui aurait attiré une variété d'animaux.

Les archéologues ont également découvert des outils en pierre, un éventuel foyer pour cuisiner et un coin en bois utilisé pour fendre le bois. Ces découvertes fournissent un aperçu plus approfondi de la vie et des activités quotidiennes d’Homo heidelbergensis.

Au cours des quatre dernières années, les recherches archéologiques ont été menées par des chercheurs des universités de Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway et Liège, ainsi que par le Conseil national des musées et la Commission nationale de conservation du patrimoine de Zambie.

Selon le directeur du projet, le professeur Larry Barham, cette découverte va changer notre perception d'une espèce humaine disparue depuis longtemps. L'âge de la structure a été déterminé à l'aide de techniques de datation par luminescence par des experts de l'Université d'Aberystwyth.

