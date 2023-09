La découverte de la plus ancienne structure construite par l'homme au monde en Afrique australe

Des archéologues du Royaume-Uni, de Belgique et de Zambie ont découvert la plus ancienne structure construite par l'homme en Afrique australe. La structure, faite de bois travaillé, a été découverte dans un sol gorgé d'eau dans le nord de la Zambie. Elle est au moins deux fois plus ancienne que toute autre structure artificielle connue et est susceptible de modifier notre compréhension des premières technologies humaines et de nos capacités cognitives.

On pense que la structure a été construite par une espèce humaine disparue il y a un demi-million d’années. Il était probablement utilisé comme voie surélevée à travers les marais ou comme plate-forme surélevée dans une zone humide, éventuellement pour la chasse ou la boucherie. La découverte a été faite sur la rive sud de la rivière Kalambo, à quelques centaines de mètres en amont d'une cascade de 235 mètres de hauteur et d'un canyon de 300 mètres de profondeur. Ces merveilles naturelles ont peut-être attiré les premiers chasseurs-cueilleurs humains dans la région.

La zone entourant la structure présentait différents environnements, notamment une grande plaine inondable, des marais, des lacs, des rivières, des forêts et une forêt tropicale locale générée par les embruns de la cascade. Chacun de ces environnements aurait attiré différents animaux et plantes, fournissant des ressources aux premiers humains.

Les archéologues ont trouvé deux parties de la structure en bois : une section de tronc d'arbre de 1.4 mètre de long et une souche d'arbre, toutes deux modifiées par des charpentiers préhistoriques. Ces modifications ont permis au tronc d'être positionné en toute sécurité au sommet de la souche, créant ainsi une plate-forme ou une piste surélevée. D'autres outils en pierre, un éventuel foyer pour cuisiner et un coin en bois pour fendre le bois ont également été découverts sur le site.

Les humains préhistoriques qui ont construit la structure appartenaient à une espèce disparue connue sous le nom d’Homo heidelbergensis. Cette espèce, qui vivait il y a entre 600,000 300,000 et 300,000 XNUMX ans, avait déjà colonisé la majeure partie de l'Afrique, de l'Asie occidentale et de l'Europe. Cependant, il y a environ XNUMX XNUMX ans, Homo heidelbergensis a disparu, probablement en raison de la concurrence d'espèces humaines plus récentes comme l'Homme de Néandertal et l'Homo sapiens.

Cette découverte fait partie du projet de recherche en cours « Deep Roots of Humanity » dirigé par le professeur Larry Barham de l'Université de Liverpool. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Nature. Des techniques de datation par luminescence ont été utilisées pour déterminer l’âge de la structure et d’autres artefacts trouvés sur le site.

Cette découverte révolutionnaire fournit des informations précieuses sur l’évolution des premières technologies humaines et élargit nos connaissances sur les capacités des espèces humaines disparues.

