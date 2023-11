Des scientifiques découvrent des mégalits révélant d'anciens événements catastrophiques en mer Méditerranée

By

Une découverte révolutionnaire réalisée par des scientifiques a dévoilé une série de « mégalits » au fond de la mer Méditerranée, mettant en lumière les événements catastrophiques qui ont frappé la région à plusieurs reprises pendant des milliers d’années. Ces mégalits sont des dépôts de substances formés dans les bassins marins à la suite d'éruptions volcaniques et d'autres événements catastrophiques.

Les chercheurs sont tombés sur ces lits remarquables en étudiant les dépôts de sédiments près d'un immense volcan sous-marin dans la mer Tyrrhénienne, qui fait partie de la mer Méditerranée le long de la côte ouest de l'Italie. Des études antérieures avaient laissé entendre l'existence de quelque chose de caché sous l'océan, mais il a fallu attendre la récente publication dans la revue Geology pour que les images haute résolution des gisements aient mis en lumière ces mégalits.

L'auteur principal de l'étude, Derek Sawyer, professeur agrégé de sciences de la Terre à l'Ohio State University, et ses collègues ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour observer les couches de sédiments de manière très détaillée. Ils ont découvert quatre mégalits distincts, chacun mesurant entre 33 et 82 mètres d'épaisseur, séparés par des couches de sédiments.

Les carottes extraites du site ont confirmé que ces mégalits étaient composés de matière volcanique. L'âge des couches découvertes variait, la plus ancienne remontant à environ 40,000 32,000 ans, suivie d'une à 18,000 8,000 ans, d'une autre à XNUMX XNUMX ans et la plus jeune s'est formée il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Pour déterminer l'origine de ces vestiges d'éruptions volcaniques, les chercheurs ont examiné l'activité volcanique connue dans la région. La zone où se sont formés les mégalits est connue pour son activité volcanique importante, notamment le supervolcan Campi Flegrei, qui a montré des signes d'activité récents.

Cette découverte révolutionnaire a des implications importantes pour la compréhension des risques volcaniques dans la région. En étudiant ces mégalits, les scientifiques visent à mieux comprendre les futures éruptions potentielles et les menaces qu’elles représentent. Selon Derek Sawyer, « tout ce domaine est toujours actif, il y a encore beaucoup d'inquiétude quant à son avenir, il est donc certainement possible que cela se reproduise. »

Dans l’ensemble, cette découverte donne non seulement un aperçu du passé catastrophique de la mer Méditerranée, mais souligne également la nécessité constante de surveiller et de comprendre l’activité volcanique dans la région afin d’assurer la sécurité des populations voisines.

QFP

Que sont les mégalits ?

Les mégalits sont des dépôts de substances formés dans les bassins marins en raison d'événements catastrophiques comme des éruptions volcaniques.

Comment les mégalits ont-ils été découverts ?

Les mégalits ont été découverts grâce à l’imagerie haute résolution de dépôts de sédiments au fond de la mer Tyrrhénienne, près d’un volcan sous-marin.

Quel est l’âge des mégalits ?

Le mégalit le plus ancien a environ 40,000 32,000 ans, suivi d'autres à 18,000 8,000, XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX ans.

Quelle est la signification de cette découverte?

Cette découverte aide à comprendre le risque posé par les volcans dans la région et souligne la nécessité de poursuivre la recherche et la surveillance pour assurer la sécurité des populations voisines.