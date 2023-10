Des géoscientifiques découvrent Zealandia, un continent caché qui modifie notre compréhension de l'histoire de la Terre

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question notre perception de la géographie de la Terre. Un continent caché connu sous le nom de Zealandia, ou Te Riu-a-Māui en langue maorie, se cache à la vue de tous depuis près de 375 ans. L’existence de cette masse continentale a fait l’objet de spéculations au fil des années, mais ce n’est qu’en 2017 que les géologues ont finalement confirmé son existence.

Zealandia s'étend sur environ 1.89 million de miles carrés, ce qui la rend plus grande que le sous-continent indien. Il faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana, qui comprenait également l'Australie orientale et l'Antarctique occidental il y a environ 500 millions d'années. On pense que l’explorateur néerlandais Abel Tasman a rencontré Zealandia pour la première fois en 1642 lors de sa recherche de l’insaisissable « Grand Continent Sud ». Bien qu'il n'ait pas trouvé la nouvelle terre, il a recueilli les informations du peuple maori local, qui a révélé la présence d'une masse continentale importante à l'est.

Ce qui rend Zealandia unique, c'est que la majeure partie se trouve sous la surface de l'océan. Les géologues du Zealand Crown Research Institute (GNS Science) ont utilisé Zealandia comme exemple pour souligner comment quelque chose d'aussi important peut rester caché pendant des siècles. Le processus par lequel Zealandia s'est séparé du Gondwana n'est pas encore entièrement compris, mais il remet en question notre compréhension de la tectonique des plaques.

De plus, la découverte de Zealandia soulève des questions intrigantes sur la façon dont les continents sont définis. Alors que chaque continent de la Terre est composé de nombreux pays, Zealandia ne compte que trois territoires. Cette distinction remet en question les définitions traditionnelles et incite à une exploration plus approfondie de l'histoire géologique de notre planète.

FAQ:

Q : Où se trouve Zealandia ?

R : Zealandia est située principalement sous l’eau dans le sud-ouest de l’océan Pacifique.

Q : Quelle est la taille de Zealandia ?

R : Zealandia couvre environ 1.89 million de miles carrés, ce qui est plus grand que le sous-continent indien.

Q : Quand Zealandia a-t-elle été découverte pour la première fois ?

R : Zealandia a été rencontré pour la première fois en 1642 par l'explorateur néerlandais Abel Tasman lors de sa recherche du « Grand Continent Sud ».

Q : Comment l’existence de Zealandia a-t-elle été confirmée ?

R : Les géologues ont confirmé l'existence de Zealandia en 2017 grâce à des recherches et analyses approfondies de données géologiques.

Q : Qu’est-ce qui rend Zealandia unique ?

R : Zealandia est en grande partie submergée sous la surface de l'océan et remet en question notre compréhension de la tectonique des plaques et de la définition des continents.