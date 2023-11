Plonger dans les profondeurs : dévoiler l'ancien monstre marin Jormungander Walhallaensi

By

Une découverte révolutionnaire a récemment ébranlé la communauté scientifique : la mise au jour d’une espèce de monstre marin de 24 pieds de long. Surnommée Jormungander Walhallaensi, d'après le mythique serpent de mer du folklore nordique, cette nouvelle créature appartenait à la famille des mosasaures, un groupe de grands lézards aquatiques carnivores qui parcouraient les océans à la fin du Crétacé, il y a entre 145.5 et 65.5 millions d'années.

Les scientifiques et les chercheurs ont décrit Jormungander comme un lien évolutif entre deux espèces de mosasaures précédemment connues, Clidastes et Mosasaurus. Ce mystérieux monstre marin présentait plusieurs caractéristiques remarquables, notamment des nageoires rappelant la queue d'un requin, ainsi que des crêtes distinctives sur son crâne qui créaient ce qu'ils appelaient en plaisantant des « sourcils en colère ».

La découverte de cette espèce extraordinaire a eu lieu en 2015, lorsqu'un fossile a été trouvé à Walhalla, une petite ville nichée dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Au cours de huit années minutieuses, une équipe d’experts a minutieusement examiné et analysé le spécimen, confirmant finalement l’existence de cette nouvelle espèce. Le fossile, remarquablement conservé, possédait un crâne, des mâchoires, une colonne vertébrale et de nombreuses vertèbres presque complètes.

Les mosasaures, comme Jormungander, ont prospéré dans les mers pendant des millions d'années avant de disparaître lors de l'impact d'un astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Ces créatures anciennes ont subi des changements évolutifs importants, s’adaptant à un mode de vie aquatique et ressemblant davantage aux lézards ou aux serpents qu’à leurs cousins ​​dinosaures.

Percer les secrets de créatures préhistoriques telles que Jormungander contribue à une compréhension plus approfondie de l'histoire de la Terre. Le co-auteur Clint Boyd du North Dakota Geological Survey a souligné l'importance de ces découvertes, déclarant : « Plus nous pouvons remplir la chronologie géographique et temporelle, mieux nous pouvons comprendre ces créatures. »

Alors que nous continuons à plonger dans le passé de la Terre, chaque nouvelle découverte dévoile un chapitre fascinant de l'évolution de la vie sur notre planète. La révélation de Jormungander Walhallaensi nous emmène dans un voyage fascinant dans une époque révolue, mettant en lumière l'incroyable diversité et la résilience de la vie dans les anciens océans de la Terre.

