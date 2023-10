Des scientifiques découvrent des matériaux inattendus dans un échantillon de l'astéroïde Bennu

By

Les scientifiques ont fait une découverte passionnante en ouvrant la cartouche contenant un échantillon collecté sur l’astéroïde géocroiseur Bennu. En plus des roches et de la terre extraterrestres attendues, ils ont trouvé une abondance de matériaux sombres à grains fins à l'intérieur du couvercle et de la base du conteneur. Ces débris inattendus pourraient fournir des informations précieuses sur l’astéroïde.

L'échantillon a été collecté dans le cadre de la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui s'est rendue à Bennu, à 200 millions de kilomètres de la Terre, sur une période de 7 ans. La mission consistait à atterrir à la surface de l'astéroïde, puis à revenir sur Terre pour déposer l'échantillon. La cartouche contenant l'échantillon a été rapidement transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour une analyse minutieuse.

Les astéroïdes comme Bennu sont des vestiges de la formation initiale du système solaire. L'étude de leur composition et de leurs orbites est cruciale pour comprendre l'histoire de notre propre planète et développer des stratégies visant à protéger la Terre des impacts potentiels d'astéroïdes. L’abondance de matériel découvert dans la cartouche est une découverte passionnante, car elle indique qu’il y a beaucoup plus à étudier que prévu.

Les scientifiques vont maintenant prendre leur temps pour récupérer tout le matériel de la tête du mécanisme à l’intérieur du conteneur. Pour analyser l'échantillon, ils utiliseront diverses techniques microanalytiques, notamment des microscopes électroniques à balayage, des rayons X et des instruments infrarouges. Ces instruments aideront à déterminer la composition chimique de l’échantillon, à identifier les minéraux hydratés ou les particules organiques et à découvrir des types spécifiques de minéraux présents sur l’astéroïde.

L'analyse initiale de l'échantillon collecté à Bennu fournira aux chercheurs des informations précieuses et les aidera à se préparer à l'examen de l'échantillon global, qui sera révélé lors d'une émission en direct de la NASA le 11 octobre. En étudiant des astéroïdes comme Bennu, les scientifiques espèrent gagner une meilleure compréhension de la formation de notre système solaire et percer les mystères du cosmos.

Pendant ce temps, le vaisseau spatial chargé de livrer l’échantillon, désormais nommé OSIRIS-APEX, est en route pour étudier un autre astéroïde géocroiseur appelé Apophis. Apophis passera suffisamment près de la Terre en 2029 pour être visible à l'œil nu, ce qui en fera une cible passionnante pour une exploration scientifique plus approfondie.

