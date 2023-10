Selon une étude, un seul brin de microARN régit la mémoire des lymphocytes T dans la reconnaissance des cellules tumorales

Une équipe de chercheurs de l'Université du Massachusetts Amherst a découvert le rôle d'un seul brin de microARN, connu sous le nom de let-7, dans la régulation de la capacité des lymphocytes T à reconnaître et à mémoriser les cellules tumorales. Publiée dans Nature Communications et soutenue par les National Institutes of Health, cette recherche met en lumière les mécanismes à l’origine des immunothérapies anticancéreuses et pourrait ouvrir la voie à de meilleurs traitements contre le cancer.

Dans l'étude, dirigée par Leonid Pobezinsky et Elena Pobezinskaya, les chercheurs décrivent comment les lymphocytes T jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Ces globules blancs sont chargés de combattre les agents pathogènes et les cellules anormales, telles que les cellules tumorales. Lorsque les lymphocytes T rencontrent des antigènes étrangers, ils s’activent et se transforment en lymphocytes T tueurs, attaquant les envahisseurs.

Après la bataille, la plupart des lymphocytes T tueurs meurent, mais quelques-uns survivent et se transforment en cellules mémoire. Ces cellules mémoire se souviennent de l’apparence de l’antigène et restent en alerte face à de futures invasions. Ce processus est similaire au fonctionnement des vaccins. En exposant l’organisme à des agents pathogènes affaiblis, les vaccins génèrent des cellules mémoire qui peuvent réagir rapidement si l’agent pathogène réintègre l’organisme.

Cependant, les chercheurs voulaient comprendre les mécanismes précis par lesquels les lymphocytes T forment ces mémoires. Ils ont découvert que let-7, un petit morceau de microARN présent dans les cellules mémoire, joue un rôle crucial. Plus une cellule possède de let-7, moins elle risque d'être trompée par des cellules tumorales cancéreuses. Cela permet aux lymphocytes T de combattre le cancer et de se souvenir de l’apparence des cellules cancéreuses.

L’importance de cette découverte réside dans le potentiel d’amélioration des immunothérapies. En comprenant comment le let-7 est régulé pendant le traitement, les chercheurs pourraient améliorer la mémoire et les capacités du système immunitaire. Les cellules mémoire, qui possèdent des caractéristiques semblables à celles des cellules souches, peuvent vivre de nombreuses années et offrir une protection durable contre le cancer et d’autres maladies.

L'auteur principal, Alexandria Wells, souligne l'impact translationnel de cette recherche, exprimant son enthousiasme quant aux connaissances fondamentales acquises et au potentiel des futures immunothérapies. Étudier la régulation du let-7 pendant le traitement pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la recherche et le traitement du cancer.

Sources : Communications Nature | Université du Massachusetts à Amherst