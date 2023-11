Une avancée dans le contrôle du comportement chaotique de la lumière

By

Des chercheurs de la City University of New York (CUNY) ont réalisé une avancée significative dans le contrôle du comportement chaotique de la lumière. En ajustant les modèles de diffusion directement à partir de la source lumineuse elle-même, l’équipe a trouvé une nouvelle plateforme pour régir le comportement complexe de la lumière. Cette découverte a des implications considérables pour le stockage d’énergie, l’informatique et le traitement du signal.

Traditionnellement, le comportement de la lumière est étudié dans des cavités résonantes de forme circulaire ou régulière. Ces cavités fournissent des modèles plus prévisibles de rebond et de diffusion de la lumière. Cependant, ils n’offrent qu’une compréhension partielle des complexités observées dans des scénarios réels.

Pour surmonter cette limitation, les chercheurs ont créé une cavité en forme de stade avec un sommet ouvert et deux canaux qui y diffusent de la lumière depuis des côtés opposés. En manipulant l'intensité lumineuse au niveau des entrées et en ajustant le délai entre elles à l'aide de boutons situés dans la cavité du stade, l'équipe a pu contrôler l'interaction des faisceaux lumineux. Ce contrôle cohérent, appelé « utiliser la lumière pour contrôler la lumière », est rendu possible par le phénomène des « modes de diffusion sans réflexion » (RSM).

L'étude a démontré la capacité de manipuler les RSM, qui permettent une excitation et un contrôle efficaces de systèmes optiques complexes. En prenant en charge deux RSM indépendants qui se chevauchent à certaines fréquences, les chercheurs ont atteint un état dans lequel toute la lumière pénètre dans la cavité du stade sans aucune réflexion vers les ports des canaux. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour un meilleur stockage, un meilleur routage et un meilleur contrôle des signaux lumineux dans des plates-formes optiques complexes.

Pour l’avenir, les chercheurs prévoient d’explorer davantage de complexités dans le comportement de la lumière en ajoutant davantage de boutons de commande. Cela offrira davantage de degrés de liberté pour démêler les subtilités du comportement de la lumière et faire progresser notre compréhension de ce phénomène fondamental.

FAQ:

Q : Quelle est la signification de cette avancée ?

R : Cette percée permet l’excitation et le contrôle efficaces de systèmes optiques complexes, avec des implications pour le stockage d’énergie, l’informatique et le traitement du signal.

Q : Que sont les modes de diffusion sans réflexion ?

R : Les modes de diffusion sans réflexion (RSM) sont des comportements rares de la lumière dans des cavités résonantes qui permettent un contrôle cohérent de la lumière.

Q : Comment cette percée a-t-elle été réalisée ?

R : En ajustant les modèles de diffusion directement à partir de la source lumineuse et en utilisant une cavité en forme de stade avec des boutons de commande pour manipuler l'intensité lumineuse et le délai entre les entrées.

Q : Quels sont les projets futurs pour cette recherche ?

R : Les chercheurs visent à ajouter davantage de boutons de commande pour explorer davantage de complexités dans le comportement de la lumière.