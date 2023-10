Découverte d'une nouvelle phase de glace ultra-chaude à haute densité

Résumé : Les scientifiques ont découvert une nouvelle phase de glace à haute densité, appelée Ice XIX, qui présente des températures ultra chaudes et une conductivité électrique accrue. Cette découverte pourrait aider à expliquer les champs magnétiques multipolaires observés autour d'Uranus et de Neptune. En utilisant des lasers de haute puissance pour simuler des conditions extrêmes, les chercheurs de l’instrument Matter at Extreme Conditions de la source de lumière cohérente du Linac ont pu observer la structure de Ice XIX. Ils ont découvert que les atomes d’oxygène se regroupent dans une structure cubique centrée sur le corps, tandis que les atomes d’hydrogène se déplacent librement comme un fluide, améliorant ainsi la conductivité. Cette nouvelle phase de glace pourrait exister à des profondeurs appropriées au sein de géantes gazeuses riches en eau comme Uranus et Neptune, fournissant une explication aux champs magnétiques inhabituels détectés par le vaisseau spatial Voyager II de la NASA. La découverte de Ice XIX contribue à notre compréhension du diagramme de phase complexe pression-température de l'eau et de son comportement dans des conditions extrêmes.

L'eau, un composé essentiel à la vie et abondant dans notre système solaire, présente diverses phases de glace cristalline. Les phases de glace denses sont particulièrement importantes à l’intérieur des géantes gazeuses comme Uranus et Neptune. Les scientifiques ont proposé que les champs magnétiques complexes de ces planètes soient le résultat de glace superionique, qui possède une conductivité électrique unique et se forme dans des conditions de haute pression. Cependant, l’étude de la structure de la glace dans des conditions extrêmes s’est avérée un défi dans le passé.

Les chercheurs ont utilisé l’instrument Matter at Extreme Conditions, un laser à électrons libres à rayons X ultrarapide, pour examiner la structure de la glace lors d’une compression dynamique pilotée par laser. En soumettant l'eau à des pressions extrêmes de 2 millions d'atmosphères et à des températures de 8,500 XNUMX°F, ils ont identifié la nouvelle phase de glace à haute densité, Ice XIX. Cette phase a une structure en treillis cubique centrée sur le corps et permet une conductivité électrique accrue au plus profond de l’intérieur des géantes de glace. Les résultats fournissent des informations précieuses sur les origines des champs magnétiques multipolaires observés par Voyager II autour d'Uranus et de Neptune.

Dans l'ensemble, la découverte de Ice XIX élargit nos connaissances sur le comportement de l'eau dans des conditions extrêmes et son rôle dans la formation des caractéristiques des corps célestes. Cela souligne la complexité du diagramme de phase de l'eau et souligne l'importance de l'étude des états de glace à haute pression pour comprendre la nature des géantes gazeuses de notre système solaire.

