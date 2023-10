Découverte d’une nouvelle enzyme : PUCH aide à prévenir la propagation de l’ADN parasitaire

Des chercheurs de l'Institut de biologie moléculaire (IMB) de Mayence, en Allemagne, et des laboratoires Max Perutz de Vienne, en Autriche, ont identifié une enzyme appelée PUCH qui joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation de l'ADN parasitaire dans nos génomes. La découverte de cette enzyme pourrait fournir des informations précieuses sur la manière dont notre corps détecte et combat les bactéries et les virus pour prévenir les infections.

Notre corps dispose d’un système immunitaire qui nous protège des menaces extérieures, telles que les virus et les bactéries. Cependant, nos cellules sont également confrontées à des menaces venant de l’intérieur. Environ 45 % de notre génome est constitué de séquences d’ADN répétitives appelées éléments transposables (ET), également appelés parasites génomiques. Les TE n’ont pas de fonction spécifique mais peuvent être dangereux car ils ont la capacité de se copier et de se coller dans de nouveaux emplacements de notre ADN. Cette activité constante présente un risque de mutations pouvant perturber le fonctionnement normal des cellules et même conduire au cancer.

Pour lutter contre ces menaces internes, nos cellules disposent de mécanismes pour empêcher la propagation des ET. L'enzyme nouvellement découverte, PUCH, est un acteur clé de ce système de défense. Il agit en neutralisant l’activité des TE et en les empêchant de se multiplier et de s’insérer dans différentes parties de notre ADN.

Comprendre comment nos cellules combattent ces parasites génomiques est crucial pour maintenir la stabilité du génome et prévenir les maladies. La découverte de PUCH met en lumière les mécanismes complexes en jeu dans la défense de nos cellules contre les ET. Cela ouvre également de nouvelles voies de recherche sur la réponse immunitaire plus large et pourrait avoir des implications dans le développement de nouvelles stratégies de lutte contre les infections.

Les résultats de cette étude, dirigée par le professeur René Ketting et le Dr Sebastian Falk, ont été publiés dans la revue Nature.

Source : Nature (doi : 10.1038/s41586-023-06588-2)