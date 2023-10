Le nouvel astéroïde « Polyhymnia » soulève des questions sur des éléments inconnus

Une étude récente menée par l’Université de l’Arizona a découvert un astéroïde appelé « Polyhymnia » qui défie les éléments connus sur Terre. L'étude, publiée dans le European Physical Journal Plus, révèle que Polyhymnia a une densité supérieure à celle de n'importe quel élément trouvé sur notre planète, suggérant l'existence d'un élément actuellement absent de notre tableau périodique.

Polyhymnia est située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et elle est classée comme astéroïde « géocroiseur » en raison de sa proximité avec notre planète. Même si les astéroïdes peuvent sembler sans importance, leurs compositions ont fasciné les astrophysiciens et les scientifiques de la NASA. En fait, la NASA poursuit activement Polyhymnia afin d’obtenir des échantillons et d’étudier plus en détail ses propriétés.

Johann Rafelski, professeur de physique à l'Université d'Arizona, a commenté cette découverte en déclarant que si des astéroïdes comme Polyhymnia contiennent des éléments super-lourds, cela soulève des questions sur la façon dont ces éléments se sont formés et pourquoi ils n'ont pas été découverts ailleurs. La densité de Polyhymnia dépasse même les éléments les plus denses connus sur Terre, comme l'Osmium, connu pour avoir le plus grand nombre de protons.

L’équipe de l’Université d’Arizona a classé Polyhymnia comme « CUDO » (Compact Ultradense Object), indiquant la présence de composants actuellement inconnus de l’humanité. On pense que cet élément reste stable avec un numéro atomique de 164, ce qui indique une densité nettement plus élevée que n'importe quel élément que nous connaissons actuellement.

La NASA a déjà commencé à élaborer des plans visant à lancer un vaisseau spatial sans pilote pour étudier et récupérer des échantillons de Polymnia. Cette mission fait suite à une récente collaboration entre l’Université de l’Arizona et la NASA, qui a réussi à rapporter des échantillons d’un astéroïde appelé Bennu. Ces échantillons se sont révélés riches en carbone, ce qui suggère la possibilité de la présence de métaux précieux dans les astéroïdes.

La découverte de Polyhymnie et de sa densité particulière soulève des questions passionnantes sur l'existence d'éléments inconnus dans l'univers et sur la manière dont ils se forment. La prochaine mission d’étude et de récupération d’échantillons de cet astéroïde fournira des informations précieuses sur les mystères de notre système solaire.

Définitions:

– Astéroïde : petit corps rocheux en orbite autour du soleil, que l’on trouve généralement dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

– Densité : La masse d'une substance par unité de volume.

– Élément : Une substance qui ne peut pas être décomposée en substances plus simples par des moyens chimiques. Les éléments sont représentés par des symboles sur le tableau périodique.

– Tableau périodique : un arrangement tabulaire d’éléments chimiques, organisés en fonction de leur numéro atomique, de leur configuration électronique et de leurs propriétés chimiques récurrentes.

– Proton : Particule subatomique chargée positivement, présente dans le noyau d’un atome.

Sources:

– Étude publiée dans le European Physical Journal Plus

– Communiqué de presse de l’Université de l’Arizona