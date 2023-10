Découverte d'une nouvelle enzyme PUCH pour arrêter la propagation de l'ADN parasitaire dans notre génome

Les scientifiques ont fait une découverte passionnante qui pourrait faire la lumière sur la manière dont notre corps combat les menaces internes et externes. Une équipe de chercheurs de l'Institut de biologie moléculaire en Allemagne et des laboratoires Max Perutz en Autriche ont identifié une nouvelle enzyme appelée PUCH, qui joue un rôle crucial dans la prévention de la propagation des séquences d'ADN parasitaire dans nos génomes.

Notre corps est constamment attaqué par des intrus étrangers, tels que des virus et des bactéries. Pour nous maintenir en bonne santé, nous disposons d’un système immunitaire qui détecte et détruit ces envahisseurs. Cependant, nos cellules sont également confrontées à des menaces internes, notamment celles provenant de séquences d’ADN répétitives appelées éléments transposables (ET), qui constituent 45 % de notre génome. Les ET, également connus sous le nom de « gènes sauteurs », ont la capacité de se copier et de se coller dans de nouveaux emplacements de notre ADN, provoquant potentiellement des mutations et perturbant les fonctions cellulaires normales.

Pour combattre ces ennemis internes, nos cellules ont développé un système de défense composé de protéines spécialisées qui traquent les TE et les empêchent de se répliquer. Dans une étude récente publiée dans Nature, des chercheurs ont découvert l’enzyme PUCH, responsable de la production de petites molécules appelées piARN. Ces piARN détectent les TE lorsqu’ils tentent de « sauter » et activent le système de défense génomique pour stopper leur propagation.

Les chercheurs ont initialement trouvé du PUCH dans les cellules du ver rond C. elegans, mais pensent que cela pourrait avoir des implications sur notre propre système immunitaire. Des enzymes ayant des structures moléculaires similaires à celles du PUCH, connues sous le nom de plis de Schlafen, ont été trouvées chez la souris et l'homme et semblent jouer un rôle dans l'immunité innée, la première ligne de défense de notre corps contre les agents pathogènes.

Cette découverte du PUCH et de son rôle dans la lutte contre les parasites génomiques fournit non seulement un aperçu des mécanismes de défense de notre organisme, mais ouvre également de nouvelles possibilités pour comprendre et développer des traitements contre les maladies infectieuses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer le potentiel des protéines Schlafen et leur rôle conservé dans l’immunité chez diverses espèces.

Référence:

– « Traitement des piARN par une nucléase trimérique du domaine Schlafen » par Nadezda Podvalnaya, Alfred W. Bronkhorst, Raffael Lichtenberger, Svenja Hellmann, Emily Nischwitz, Torben Falk, Emil Karaulanov, Falk Butter, Sebastian Falk et René F. Ketting, 27 septembre 2023 , Nature. DOI : 10.1038/s41586-023-06588-2