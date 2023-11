De nouveaux aperçus sur la mystérieuse planète naine Eris

Les scientifiques ont acquis une compréhension plus approfondie de la planète naine Eris, mettant en lumière sa composition et sa structure. Bien qu'Eris reste largement inexplorée, les chercheurs se sont appuyés sur sa lune Dysnomia pour discerner des détails cruciaux. Des recherches récentes suggèrent qu'Éris possède un intérieur rocheux sous une coquille glacée, ce qui la distingue de son cousin cosmique Pluton. Bien qu'Éris et Pluton aient tous deux un extérieur glacé et un intérieur rocheux, on pense qu'Éris a une plus forte concentration de roches et une plus faible teneur en glace.

L'auteur principal de l'étude, le planétologue Francis Nimmo, explique qu'Eris a subi un processus de fusion au cours de son histoire, provoquant l'affaissement de la roche en son centre. La glace, quant à elle, subit un lent mouvement de barattage dû à la chaleur résiduelle de l’intérieur. Cette découverte indique également qu’il est peu probable qu’Eris abrite un océan liquide en son sein. Le diamètre d'Éris mesure environ 1,445 1,473 milles, ce qui le rend légèrement plus petit que les 25 XNUMX milles de Pluton. Cependant, en raison de sa concentration plus élevée de roches denses, Éris a environ XNUMX % de masse en plus que Pluton.

Alors que Pluton est principalement gonflée de glace, Éris se caractérise par sa composition rocheuse avec une quantité minimale de glace sur sa face externe. L'astronome de Caltech et co-auteur de l'étude, Mike Brown, décrit Eris comme ressemblant à Pluton avec l'ajout de tous les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Le nom Eris est dérivé de l'ancienne déesse grecque de la discorde et orbite autour du soleil à une distance moyenne d'environ 68 fois la distance entre la Terre et le soleil, prenant 557 ans pour terminer une orbite.

La lune d'Éris, Dysnomia, du nom de la fille mythologique d'Éris, a un diamètre d'environ 440 milles et est composée principalement de glace. Semblable au système Terre-Lune, Dysnomia est lentement repoussée par les marées, ce qui entraîne un ralentissement de la rotation d'Eris. Ce processus se termine avec Eris présentant toujours le même visage à Dysnomia.

Debout sur Éris, on assisterait à un crépuscule perpétuel, car la distance qui sépare la planète naine du soleil l'empêche de profiter de la lumière du jour. Le soleil n’apparaîtrait pas plus gros qu’une étoile brillante dans le ciel, facilement masquée par la tête d’une épingle.

Éris et Pluton sont situés au-delà de Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Alors que l'Union astronomique internationale reconnaît cinq planètes naines, dont Cérès, Haumea et Makemake, Eris est la plus massive. Comme le soulignent ces nouvelles découvertes, chacune des plus grandes planètes naines possède des caractéristiques uniques. Les comparaisons entre Éris et Pluton doivent être abordées avec prudence, car elles révèlent la complexité et la diversité de ces corps célestes lointains.

