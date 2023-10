Développement d'un modèle pour prédire l'activation des récepteurs d'œstrogènes chez les phoques du Baïkal par des contaminants environnementaux

Des chercheurs du Centre d'études sur l'environnement marin (CMES) de l'Université d'Ehime ont développé un modèle capable de prédire la capacité des polluants environnementaux à activer les récepteurs d'œstrogènes chez les phoques du Baïkal. Cette étude a utilisé à la fois des expériences in vitro et des simulations informatiques pour évaluer le potentiel d'activation des bisphénols (BP) et des biphényles polychlorés hydroxylés (OH-PCB) sur les sous-types de récepteurs d'œstrogènes α (bsERα) et β (bsERβ).

Les expériences in vitro ont révélé que la plupart des BP et des OH-PCB présentaient une activité semblable à celle des œstrogènes contre les deux sous-types de bsER. Parmi les BP testés, le bisphénol AF a démontré la plus forte activité de type œstrogène. De même, le 4′-OH-CB50 et le 4′-OH-CB30 ont montré la plus forte activité parmi les OH-PCB testés contre bsERα et bsERβ, respectivement.

Pour étudier plus en détail comment ces contaminants environnementaux se lient au bsER, des simulations informatiques ont été réalisées. Sur la base des résultats de ces simulations et des propriétés structurelles des contaminants, des modèles de relation quantitative structure-activité (QSAR) pour les deux sous-types de bsER ont été développés. Ces modèles ont prédit avec précision le potentiel d'activation de chaque contaminant environnemental dans les expériences in vitro, en distinguant les composés qui s'activent et ceux qui ne s'activent pas pour bsERα et bsERβ. Les chercheurs ont également identifié des facteurs importants qui influencent le potentiel d’activation des contaminants.

En outre, les chercheurs ont réussi à construire un modèle QSAR qui prédit le potentiel d’activation des récepteurs d’œstrogènes (ER) de souris en utilisant la même méthode. Cela démontre l’applicabilité de cette approche de modélisation à différentes espèces.

Le développement de ce modèle constitue une étape importante dans la compréhension et la prévision des effets des contaminants environnementaux sur le système endocrinien des phoques du Baïkal. Il constitue un outil précieux pour évaluer les risques potentiels de ces polluants et éclairer les efforts de conservation de cette espèce vulnérable.

Source : Hoa Thanh Nguyen et al, « Simulations in silico et descripteurs moléculaires pour prédire les puissances de transactivation in vitro des récepteurs d'œstrogènes du phoque du Baïkal par des contaminants environnementaux », Écotoxicologie et sécurité environnementale (2023).