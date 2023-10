Des scientifiques créent un matériau solide et léger en recouvrant l'ADN de verre

Les chercheurs ont réalisé une avancée majeure en recouvrant l’ADN d’une forme pure de verre, ce qui a permis d’obtenir un matériau à la fois plus léger et plus résistant que l’acier. Cette découverte révolutionnaire présente un potentiel pour diverses applications dans les domaines de l’ingénierie et de la défense.

Traditionnellement, le verre est connu pour sa fragilité, mais des scientifiques de l'Université de Columbia, de l'Université du Connecticut et du Laboratoire national de Brookhaven du Département américain de l'énergie ont réussi à fabriquer une forme pure de verre et à en recouvrir l'ADN. Le résultat est un matériau incroyablement léger qui possède également une résistance remarquable.

L’équipe de recherche a utilisé la structuration du verre à l’échelle nanométrique et les propriétés uniques de l’ADN pour créer ce nouveau matériau. En tirant parti de la capacité naturelle de l’ADN à s’auto-assembler, ils ont pu concevoir le repliement de l’ADN dans des formes spécifiques, créant ainsi des éléments de base à l’échelle nanométrique qui pourraient être programmés pour s’auto-assembler en structures 3D plus grandes. Ils ont ensuite intégré des nanoparticules inorganiques et des protéines pour former une structure de réseau plus grande.

Les scientifiques ont décidé d’explorer ce qui se passerait lorsque cet échafaudage biomoléculaire serait utilisé pour créer des structures en silice, l’ingrédient principal du verre. Le matériau résultant a dépassé leurs attentes, dépassant la résistance de l’acier tout en pesant nettement moins.

Cette percée a des implications significatives pour diverses industries, notamment l’ingénierie et la défense. Ce matériau léger mais solide pourrait être utilisé dans le développement de structures plus efficaces et plus durables, ainsi que dans des armures de protection. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient conduire à des applications encore plus innovantes.

Dans l’ensemble, cette nouvelle découverte du revêtement de l’ADN avec du verre a ouvert de nouvelles possibilités pour des matériaux d’une résistance et d’une légèreté exceptionnelles. En exploitant les propriétés uniques de l’ADN et en utilisant la structuration du verre à l’échelle nanométrique, les scientifiques ont créé un matériau susceptible de révolutionner divers domaines.

– échelle nanométrique : l'échelle nanométrique fait référence à une échelle de longueur extrêmement petite, généralement de l'ordre du nanomètre (nm), soit un milliardième de mètre. Les phénomènes à l’échelle nanométrique concernent de nombreux domaines, notamment la science des matériaux, la chimie, la biologie et la physique.

– ADN : L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui transportent l’information génétique. C'est le matériel héréditaire chez les humains et d'autres organismes.

– acide : Toute substance qui, une fois dissoute dans l’eau, donne un pH inférieur à 7.0 ou donne un ion hydrogène.

– Columbia University : une université de recherche privée de l’Ivy League à New York.

– ARN : L’acide ribonucléique est une molécule polymère similaire à l’ADN qui joue divers rôles biologiques dans le codage, le décodage et la régulation des gènes.