Des scientifiques développent une méthode plus sûre et écologique pour la production d'acétone

Des chercheurs ont récemment réalisé une percée dans la production d’acétone, un composant clé utilisé dans diverses industries. L'acétone est actuellement fabriquée à l'aide d'un procédé complexe et dangereux connu sous le nom de procédé Hock ou cumène. Cependant, une équipe de scientifiques du Brésil et d’Allemagne a développé une nouvelle méthode non seulement plus sûre, mais également plus économique et respectueuse de l’environnement.

L’approche innovante remplace les étapes traditionnelles à haute température et haute pression par une simple réaction de photolyse utilisant du chlorure de fer comme catalyseur. En irradiant le chlorure de fer avec des longueurs d’onde spécifiques de lumière, des radicaux chlorés sont produits, qui agissent comme de puissants oxydants et brisent les liaisons carbone-hydrogène. Cela conduit finalement à la formation d’acétone.

Les avantages de cette nouvelle méthode sont nombreux. Premièrement, cela élimine la nécessité de produire du propylène dans des étapes intermédiaires, ce qui rend le processus plus direct. Deuxièmement, il contourne toute réaction de l'oxygène à des températures et pressions élevées, réduisant ainsi le risque d'accident. De plus, le processus nécessite moins d’énergie et se déroule à température ambiante, ce qui réduit encore les coûts.

Les chercheurs ont initialement utilisé des diodes électroluminescentes (DEL) comme source de lumière dans leurs expériences, mais prévoient de passer à l'utilisation de la lumière du soleil à l'avenir pour rendre la méthode encore plus durable.

Une demande de brevet a déjà été déposée pour cette nouvelle méthode, et les chercheurs recherchent activement des partenariats avec des entreprises pour développer et commercialiser le procédé. En cas de succès, cette avancée pourrait révolutionner la production d’acétone dans l’industrie chimique, en améliorant la sécurité, la durabilité et la rentabilité.

Foire aux questions (FAQ)

A quoi sert l'acétone ?

L'acétone est un produit chimique polyvalent utilisé dans la production d'une large gamme de produits, notamment des adhésifs, des antibiotiques, des pièces électroniques, des solvants, des décapants pour peinture, des encres et des vitamines.

Pourquoi la production traditionnelle d’acétone est-elle dangereuse ?

La méthode traditionnelle de production d'acétone implique des températures et des pressions élevées, ainsi que l'utilisation d'intermédiaires inflammables et dangereux, ce qui en fait un processus complexe et risqué.

Quels sont les avantages de la nouvelle méthode ?

La nouvelle méthode simplifie le processus de production d'acétone et réduit le risque d'accident. Il nécessite moins d’énergie, se produit à température ambiante et élimine le besoin d’étapes intermédiaires, ce qui le rend plus sûr, plus économique et plus respectueux de l’environnement.