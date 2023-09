Une percée dans le domaine du diagnostic : la technologie CRISPR détecte le virus Monkeypox avec une précision et une rapidité sans précédent

Des scientifiques de l’Institut Peter Doherty pour les infections et l’immunité et de l’Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall ont développé un outil de diagnostic révolutionnaire appelé MPXV-CRISPR. Publiée dans The Lancet Microbe, leur étude collaborative met en valeur la puissance de la technologie CRISPR pour détecter le virus de la variole du singe (MPXV) avec une précision et une rapidité inégalées.

Bien que CRISPR soit largement connu pour ses capacités d’édition génétique, il a récemment été exploité pour concevoir des outils de diagnostic hautement sensibles. MPXV-CRISPR fonctionne comme un « détective ultra-précis », identifiant rapidement le matériel génétique spécifique associé au virus dans des échantillons cliniques. Les chercheurs ont programmé l’outil pour cibler les séquences génétiques uniques au MPXV, en utilisant une base de données de 523 génomes du MPXV pour construire les « guides » nécessaires à la liaison à l’ADN viral.

Lorsque de l'ADN viral est présent dans un échantillon clinique, le système CRISPR est guidé vers la cible et émet un signal indiquant la présence du virus. La sensibilité et la précision obtenues par MPXV-CRISPR sont comparables aux méthodes PCR de référence, mais avec une durée de test considérablement réduite.

L’une des fonctionnalités révolutionnaires de MPXV-CRISPR est la rapidité du diagnostic. Les diagnostics actuels de la variole du singe impliquent souvent des tests de laboratoire centralisés, dont les résultats peuvent prendre plusieurs jours. En revanche, MPXV-CRISPR peut détecter le virus en un temps remarquable de 45 minutes.

Pour répondre aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé, l'équipe de recherche vise à adapter MPXV-CRISPR en un appareil portable pour la détection sur site dans les points de soins. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la gestion de la variole du singe, en fournissant un accès plus rapide à des diagnostics précis, en particulier dans les zones éloignées et aux ressources limitées. En accélérant le traitement et en améliorant les résultats pour les patients, l’approche décentralisée des tests pourrait améliorer considérablement les réponses de santé publique aux épidémies de variole du singe.

L'étude a été réalisée en collaboration avec le Melbourne Sexual Health Centre et l'Université Monash. Les chercheurs estiment que MPXV-CRISPR représente une avancée majeure dans le domaine du diagnostic et est prometteur pour transformer la gestion des maladies à l'avenir.

La source:

Le microbe Lancet. (2023). Détection rapide du virus de la variole du singe à l'aide d'un test médié par CRISPR-Cas12a : une étude de validation et d'évaluation en laboratoire.