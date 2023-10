Des scientifiques découvrent le sursaut radio rapide le plus éloigné de l’univers

By

Les radiotélescopes ont révolutionné notre compréhension du cosmos, révélant que le ciel nocturne tranquille regorge en réalité de phénomènes énergétiques. Parmi ces signaux figurent les « sursauts radio rapides » (FRB), de curieuses impulsions d’ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes avant de disparaître. Détectés pour la première fois en 1932 par l'ingénieur Karl Jansky, les FRB continuent d'intriguer les astronomes qui s'efforcent d'élucider leurs mystères.

Lors d'une récente avancée, des chercheurs ont signalé la découverte du FRB le plus éloigné jamais détecté. À l’aide du radiotélescope australien SKA Pathfinder (ASKAP), les scientifiques ont identifié un sursaut radio rapide connu sous le nom de « FRB 20220610A ». Pour confirmer l’origine de cette explosion, l’équipe a utilisé le Very Large Telescope, qui a détecté de faibles taches de lumière provenant d’une galaxie extrêmement lointaine. L’analyse des ondes lumineuses étirées a indiqué que l’éclatement avait parcouru 8 milliards d’années pour atteindre la Terre, ce qui en fait le FRB le plus éloigné observé à ce jour.

Les astronomes sont impatients de découvrir la source des sursauts radio rapides. Bien qu’il existe actuellement deux théories dominantes, les chercheurs envisagent diverses possibilités. Une explication suggère que les sursauts pourraient provenir de magnétars, qui sont des étoiles à neutrons denses dotées de champs magnétiques incroyablement puissants. Une autre hypothèse propose que la fusion d’objets massifs, comme des trous noirs ou des étoiles effondrées, pourrait déclencher ces puissants sursauts radio.

Il est important de noter que malgré la fascination suscitée par les sursauts radio rapides, il n’existe actuellement aucune preuve suggérant qu’ils proviennent d’une intelligence extraterrestre. Néanmoins, l’étude de ces sursauts offre des informations précieuses sur la structure de notre univers. Par exemple, l’analyse des sursauts lorsqu’ils traversent des nuages ​​de gaz chauds entre galaxies fournit des indices sur la composition et la nature des objets célestes lointains.

La découverte du FRB le plus éloigné à ce jour constitue une étape importante dans la compréhension du phénomène énigmatique des sursauts radio rapides. Alors que les astronomes continuent d’étudier ces signaux éphémères, ils espèrent percer d’autres secrets sur l’univers et ses événements énergétiques.

