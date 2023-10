Selon une étude, le nouvel antibiotique Clovibactin offre de l'espoir contre les superbactéries

By

Des chercheurs de l'Université de Bonn, en collaboration avec des institutions aux États-Unis et aux Pays-Bas, ont découvert un nouvel antibiotique appelé Clovibactin. Dérivé d’une bactérie du sol, la Clovibactine s’est révélée très efficace pour attaquer les parois cellulaires des bactéries, y compris les « superbactéries » multirésistantes. Cette découverte révolutionnaire offre de l’espoir dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

La montée en puissance d’agents pathogènes bactériens résistants constitue une menace importante pour la santé mondiale. De nombreux antibiotiques courants deviennent inefficaces contre les maladies infectieuses, ce qui conduit les scientifiques à rechercher de nouveaux composés puissants. L’équipe de chercheurs impliqués dans cette étude a cherché à répondre à ce besoin urgent en étudiant la Clovibactine.

La clovibactine, dérivée de la bactérie du sol Eleftheria terrae, sous-espèce carolina, possède un mécanisme d'action unique. Il bloque les éléments constitutifs essentiels des parois cellulaires bactériennes, provoquant leur destruction et finalement tuant les bactéries. L’antibiotique se lie à ces éléments constitutifs avec une intensité inhabituelle, ce qui le rend très efficace contre un large éventail de bactéries.

En décryptant le mode d’action de Clovibactin, les chercheurs ont mis en lumière son potentiel et ses propriétés uniques. L'antibiotique attaque non seulement la paroi cellulaire bactérienne, mais forme également des structures filamenteuses supramoléculaires qui endommagent davantage les structures cibles des bactéries. De plus, il stimule la libération de certaines enzymes chez les bactéries, qui dissolvent leur propre enveloppe cellulaire. Ces mécanismes combinés rendent Clovibactin très résistant à la résistance.

Bien que cette découverte soit prometteuse, les chercheurs préviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que Clovibactin puisse être commercialisé. Cependant, les résultats de cette étude, publiés dans la revue Cell, ouvrent la voie à de futures recherches visant à améliorer l’efficacité de ce nouvel antibiotique.

FAQ:

Q : Quel est le nom de l’antibiotique récemment découvert ?

R : L’antibiotique récemment découvert s’appelle Clovibactin.

Q : De quoi est dérivé la Clovibactine ?

R : La clovibactine est dérivée d'une bactérie du sol appelée Eleftheria terrae, sous-espèce carolina.

Q : Comment Clovibactin agit-il contre les bactéries ?

R : La clovibactine bloque les éléments constitutifs essentiels des parois cellulaires bactériennes, provoquant leur destruction et tuant les bactéries.

Q : Qu'est-ce qui rend Clovibactin unique par rapport aux autres antibiotiques ?

R : La clovibactine forme des structures supramoléculaires qui endommagent les structures cibles des bactéries et stimule la libération d'enzymes qui dissolvent leur propre enveloppe cellulaire, la rendant ainsi très résistante à la résistance.

Q : La clovibactine est-elle disponible dans le commerce ?

R : Non, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que Clovibactin puisse être commercialisé.