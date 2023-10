Nouveaux matériaux ADN et verre cinq fois plus légers et quatre fois plus résistants que l'acier

Une découverte récente des chercheurs de l'Université du Connecticut et de leurs partenaires a permis de créer un nouveau matériau alliant grande résistance et légèreté, une combinaison rare. Cette percée a le potentiel de révolutionner des secteurs tels que l’automobile et les gilets pare-balles. Ce qui rend ce matériau encore plus remarquable, c’est qu’il est fabriqué à partir d’ADN et de verre.

Les scientifiques ont réalisé cet exploit en utilisant un échafaudage d’ADN pour créer un matériau de silice nanostructuré, semblable au verre. L’échafaudage d’ADN agit comme le squelette du matériau, fournissant un cadre pour la formation de la silice nanostructurée. Les chercheurs ont ensuite recouvert l’échafaudage d’ADN d’une fine couche de matériau semblable à du verre. Cette combinaison d’un squelette d’ADN et d’un revêtement de verre a donné naissance à un matériau non seulement incroyablement résistant mais également léger. En fait, il est cinq fois plus léger et quatre fois plus résistant que l’acier.

La force du verre vient de sa structure impeccable, qui peut résister à d’immenses pressions. En utilisant des morceaux de verre de taille nanométrique, les chercheurs ont pu garantir que le matériau restait impeccable. La faible densité du verre par rapport aux métaux et à la céramique contribue également à la résistance et à la légèreté du matériau.

L'utilisation d'ADN auto-assemblé dans la création de ce matériau est similaire au fonctionnement des Magna-Tiles. Des morceaux spécifiques d’ADN ayant certaines longueurs et propriétés chimiques se réunissent naturellement pour former le squelette du matériau. Le squelette d’ADN, recouvert d’une couche ultra-mince de verre, crée un matériau qui est non seulement structurellement solide mais également léger en raison des espaces vides à l’intérieur.

Ce matériau révolutionnaire démontre le potentiel de combiner l’ADN et le verre pour créer des matériaux solides mais légers. Cela ouvre des possibilités de progrès dans diverses industries, du transport aux équipements de protection.

La source:

– Université du Connecticut

- Columbia University

– Laboratoire national de Brookhaven