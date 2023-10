La formation et la distribution des superbolts : un phénomène complexe

Une étude récente a jeté un nouvel éclairage sur la nature énigmatique des superéclairs, une forme d’éclair rare et incroyablement puissante qui laisse perplexe les scientifiques. Ces éclairs extraordinaires, qui représentent moins de 1 % de tous les éclairs, sont environ 1,000 XNUMX fois plus puissants qu’un éclair moyen et peuvent causer des dommages importants aux infrastructures et aux navires. Bien que les chercheurs aient identifié des points chauds pour les superbolts au-dessus de certains océans et de hautes montagnes, les causes sous-jacentes de leur formation et de leur répartition sont restées jusqu'à présent un mystère.

Dirigée par le physicien israélien Avichay Efraim, une équipe internationale de scientifiques a fourni la première explication de la raison pour laquelle les superbolts ont tendance à se former dans des régions spécifiques. Les chercheurs ont découvert que plus la zone de charge électrique d'un nuage d'orage est proche de la surface de la terre ou de l'océan, plus un superéclair est susceptible de frapper. Cette découverte explique pourquoi les superbolts se regroupent dans certaines zones, notamment la mer Méditerranée, l'Altiplano au Pérou et en Bolivie, ainsi que l'océan Atlantique nord-est.

Pour percer les mystères des superéclairs, l’équipe a collecté de nombreuses données sur les éclairs, notamment l’heure, le lieu et l’énergie. En analysant les caractéristiques des environnements de tempête environnants, telles que les élévations de la surface des terres et de l'eau, ils ont cherché à identifier les facteurs contribuant à l'intensité des superéclairs. Contrairement aux études précédentes, qui exploraient l’impact des embruns marins, de la salinité des océans et de la poussière du désert, les chercheurs ont découvert que les aérosols avaient peu d’influence sur la force des superbolts.

Au lieu de cela, l’étude a révélé qu’une distance plus courte entre la zone de chargement et la surface, qu’il s’agisse de terre ou d’eau, aboutissait à des superbolts plus puissants. Les tempêtes à proximité de la surface offrent les conditions idéales pour la formation de ces puissants éclairs, car une distance moindre se traduit par une résistance électrique réduite et une augmentation du courant. Par conséquent, les régions avec les plus fortes concentrations de superéclairs partagent une caractéristique commune : un écart minimal entre les zones de charge de foudre et les surfaces.

Cette recherche révolutionnaire marque une avancée significative dans la compréhension de la formation et de la distribution des superbolts. Savoir qu’une distance plus courte entre la zone de charge et la surface augmente la probabilité d’apparition d’un superbolt pourrait aider à prédire les effets des changements climatiques sur l’activité future du superbolt. Comme l’a dit à juste titre l’auteur principal Avichay Efraim : « Nous avons trouvé une grande pièce du puzzle ».

La source:

– Faire progresser les sciences de la Terre et de l’espace