Des scientifiques développent une technologie innovante pour la fabrication localisée de pigments organiques

Des chercheurs de l'Institut des sciences et technologies de Daegu Gyeongbuk (DGIST) ont réalisé une percée dans le domaine des pigments organiques en développant une nouvelle technologie appelée assemblage progressif sur un modèle chargé par un initiateur (PAINT). Cette méthode innovante permet la fabrication précise de pigments organiques multifonctionnels dans des zones spécifiques, imitant les processus naturels de formation de mélanine.

La mélanine est un pigment naturel connu pour ses propriétés adhésives, lui permettant d'adhérer à diverses surfaces. Inspirés par cette caractéristique, les scientifiques ont travaillé au développement de matériaux organiques dotés de propriétés similaires. Cependant, ils ont été confrontés à des difficultés lorsque des zones involontaires ont été recouvertes de matière organique lors du processus d'intégration avec d'autres matériaux.

Pour surmonter ces défis, l’équipe de recherche s’est tournée vers les processus de formation de mélanine naturelle. Ils ont découvert que l’activité catalytique de la matrice protéique influence grandement l’endroit où se forme le motif. Forts de ces connaissances, ils ont mené des expériences pour synthétiser des pigments organiques basés sur le processus naturel de formation de mélanine. En lançant la réaction de synthèse sur une surface modifiée pour avoir une activité catalytique localisée, ils ont pu réaliser une fabrication des pigments spécifique au site.

Les motifs de pigments organiques résultants présentaient d'excellentes propriétés adhésives et adhéraient sélectivement uniquement aux zones initiées, formant les motifs souhaités. Ces modèles présentaient de larges caractéristiques d’absorption optique dans différentes régions spectrales, similaires à celles de la mélanine naturelle. De plus, la lumière proche infrarouge absorbée a été convertie en énergie thermique, qui pourrait être utilisée pour diverses applications telles que l’induction de la mort cellulaire sélective ou la commande d’actionneurs.

La technologie PAINT développée par l’équipe de recherche a le potentiel de révolutionner le domaine des matériaux organiques. Il permet l’application sélective de matériaux dotés de propriétés adhésives universelles sur des zones spécifiques, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour le développement de matériaux organiques de type mélanine. Ces matériaux pourraient avoir une excellente absorption optique, piégeant les espèces réactives de l’oxygène et une biocompatibilité.

Dans l’ensemble, les résultats de cette étude ouvrent la voie à la fabrication localisée de pigments organiques multifonctionnels et font progresser la compréhension des processus de formation de mélanine. La technologie PAINT est un outil prometteur pour les chercheurs et les industries cherchant à créer des matériaux innovants avec un large éventail d'applications.

QFP

Qu'est-ce que la mélanine ?

La mélanine est un pigment naturel responsable de la coloration des cheveux, de la peau et des yeux chez les humains et les animaux. Il joue également un rôle crucial dans la protection de la peau contre les rayons ultraviolets (UV) nocifs.

Quelles sont les propriétés adhésives de la mélanine ?

La mélanine possède des propriétés adhésives sous-marines élevées attribuées aux groupes fonctionnels catéchol présents dans sa structure. Ces propriétés sont similaires aux protéines adhésives trouvées dans les moules.

Qu'est-ce que l'assemblage progressif sur un modèle chargé par l'initiateur (PAINT) ?

PAINT est une technologie développée par des scientifiques de la DGIST qui permet la fabrication localisée de pigments organiques multifonctionnels. Il imite les processus naturels de formation de la mélanine et permet l'application sélective de matériaux dotés de propriétés adhésives sur les zones souhaitées.

Quelles sont les applications potentielles de la technologie PAINT ?

La technologie PAINT a un large éventail d’applications potentielles. Il peut être utilisé pour induire la mort cellulaire sélective, piloter des actionneurs et créer des matériaux présentant une excellente absorption optique, piégeant les espèces réactives de l’oxygène et une biocompatibilité. Cela ouvre des possibilités de progrès dans divers domaines, notamment la médecine, la science des matériaux et l’électronique.

(Source: Communiqué de presse de la DGIST)