Des scientifiques développent une méthode innovante pour améliorer les projections des modèles climatiques

Des chercheurs du laboratoire national d'Oak Ridge et d'autres institutions réputées ont mis au point une technique révolutionnaire pour améliorer la précision des projections des modèles climatiques. La méthode innovante utilise l’analyse statistique pour prendre en compte efficacement les modèles présentant des sensibilités élevées aux températures, un défi persistant dans la communauté scientifique.

En attribuant différentes pondérations aux modèles individuels et en combinant leurs résultats, ces scientifiques ont estimé que les températures mondiales pourraient augmenter de 2 à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Cette projection, récemment publiée dans Nature Communications Earth & Environment, s'aligne sur les estimations précédentes. Cependant, contrairement aux approches précédentes, ce nouveau cadre adopte l’inclusivité, évitant ainsi le rejet des modèles qui étaient habituels dans les méthodes antérieures.

Au lieu d’évaluer les modèles isolément, les chercheurs se concentrent sur la manière dont ils peuvent être intégrés pour extraire des informations précieuses sur les conditions climatiques futures. Leur objectif principal est un paramètre appelé sensibilité climatique à l’équilibre (ECS), qui mesure la relation entre les émissions de dioxyde de carbone et le réchauffement correspondant. Bien que l'ECS ne puisse pas être mesuré directement, plusieurs sources de données peuvent donner un aperçu du véritable ECS de la Terre.

De nombreuses simulations supposent un ECS élevé, ce qui conduit à prédire des augmentations de température plus importantes en réponse au dioxyde de carbone atmosphérique que ce qui est observé dans la réalité. Étant donné que ces modèles éclairent la recherche scientifique et les décisions politiques, il est essentiel de garantir qu'ils représentent avec précision les conditions de la Terre. Dans le passé, les modèles avec des valeurs ECS élevées étaient généralement écartés. Cependant, la nouvelle méthode, connue sous le nom de Bayesian Model Averaging, offre une solution plus nuancée en combinant des modèles et en estimant leur distribution.

En appliquant cette approche, les chercheurs contraignent efficacement les valeurs ECS des modèles et génèrent des projections climatiques futures qui tiennent compte des inexactitudes potentielles résultant d’hypothèses ECS élevées. De plus, la méthode répond aux préoccupations concernant l’indépendance du modèle en considérant l’influence et le chevauchement des informations de modèles similaires.

L’importance de cette nouvelle méthode s’étend au-delà de la modélisation climatique. Les pondérations du modèle dérivées de cette recherche ont déjà éclairé la Cinquième National Climate Assessment, un rapport complet évaluant les impacts du changement climatique aux États-Unis. En outre, ce projet soutient la Earth System Grid Federation, une collaboration mondiale supervisée par le ministère américain de l'Énergie, qui gère et donne accès aux modèles climatiques et aux données observées.

En intégrant les données du modèle aux données observées, cette approche innovante permet aux scientifiques de générer des projections plus précises et plus fiables sur le changement climatique de la Terre. Il s’agit d’une étape cruciale dans l’amélioration de notre compréhension de la dynamique climatique et dans l’éclairage des processus décisionnels, tant au niveau scientifique que politique.

QFP

Quelle est l’innovation introduite par les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory ?

Les chercheurs ont développé une nouvelle méthode d’analyse statistique des modèles climatiques qui améliore la précision des projections climatiques futures.

Quel est le principal défi relevé par cette nouvelle méthode ?

La méthode aborde le problème des sensibilités élevées aux températures dans les modèles en attribuant différents poids aux modèles et en les combinant pour estimer les futures augmentations de la température mondiale.

En quoi cette méthode est-elle différente des approches précédentes ?

Contrairement aux méthodes précédentes qui éliminaient les modèles présentant des valeurs de sensibilité climatique à l'équilibre (ECS) élevées, cette nouvelle méthode combine des modèles et utilise la moyenne bayésienne du modèle pour estimer leur distribution, ce qui donne lieu à des projections plus inclusives et plus précises.

Comment cette méthode améliore-t-elle la représentation des conditions terrestres ?

En intégrant plusieurs éléments de preuve et en considérant l’influence et le chevauchement des informations de modèles similaires, cette méthode garantit que les modèles climatiques représentent plus fidèlement les conditions du système Terre.

Quel est l’impact plus large de cette recherche ?

Les pondérations du modèle dérivées de cette recherche ont déjà influencé la cinquième évaluation nationale du climat. De plus, ce projet soutient la Earth System Grid Federation, une collaboration mondiale qui gère les modèles climatiques et les données observées, facilitant ainsi une meilleure compréhension et une meilleure prise de décision concernant le changement climatique.