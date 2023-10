Quand les animaux ont-ils évolué pour la première fois ? Une nouvelle approche pour régler le débat

By

Les scientifiques ont estimé qu’il existe aujourd’hui près de 8 millions d’espèces d’animaux, ce qui témoigne de la vaste biodiversité de la Terre. Cependant, la question de savoir quand les animaux ont évolué pour la première fois est un sujet de débat depuis des siècles. Les plus anciens fossiles d’animaux connus, datant d’environ 500 millions d’années, étaient déjà complexes et visibles à l’œil nu. Mais des découvertes récentes, comme les étranges fossiles d’Ediacara Biota datant d’il y a 574 à 539 millions d’années, suggèrent que les animaux pourraient avoir existé encore plus tôt.

Les paléontologues ont également découvert des fossiles ressemblant à des éponges datant d’il y a environ 800 millions d’années, mais il n’est pas possible de prouver de manière concluante qu’il s’agit d’animaux. De plus, les archives fossiles sont pleines de lacunes, car seule une fraction de la vie a été fossilisée. Pour relever ces défis, les scientifiques se sont tournés vers la biologie moléculaire et l’utilisation d’horloges moléculaires pour estimer la chronologie des origines animales.

Les horloges moléculaires fonctionnent en comparant l’ADN des animaux modernes pour déterminer le degré d’évolution qui s’est produit. Alors que les estimations des origines animales vont de 800 à 700 millions d’années, la présence de différentes estimations basées sur des fossiles et des horloges moléculaires a suscité la controverse.

Dans une étude récente, des scientifiques ont proposé une nouvelle approche pour estimer la chronologie des origines animales. Au lieu de se concentrer sur les fossiles d’animaux les plus anciens, les chercheurs ont examiné le type de roches qui pourraient préserver les premiers animaux. Ils ont découvert que les roches riches en minéraux argileux, qui possèdent des propriétés antibactériennes et peuvent préserver les tissus mous, sont idéales pour la fossilisation. Cependant, les roches datant d'il y a environ 790 millions d'années et qui possèdent ces propriétés riches en argile ne contiennent pas de fossiles d'animaux, ce qui suggère que les animaux n'ont peut-être pas encore évolué à cette époque.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la recherche de preuves d'origine animale. En explorant davantage d’époques géologiques et en examinant des roches susceptibles de préserver les premiers animaux, les scientifiques espèrent mieux comprendre quand les animaux sont apparus pour la première fois sur Terre.

La source:

–Darwin, Charles. De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou de la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Murray, 1859.