Percer le mystère des origines animales

L’origine des animaux et le moment de leur évolution ont longtemps laissé les scientifiques perplexes. Si la majorité de la biodiversité terrestre est constituée d’animaux, il fut un temps où ils étaient totalement absents de la planète. Comprendre quand et comment les animaux ont évolué pour la première fois est non seulement crucial pour notre compréhension de l'histoire de la Terre, mais constitue également la clé de nos propres origines.

Traditionnellement, les scientifiques pensaient que les fossiles d’animaux étaient apparus soudainement au cours d’une période connue sous le nom d’explosion cambrienne, il y a environ 500 millions d’années. Cependant, des découvertes ultérieures ont repoussé l’origine des animaux encore plus loin dans le temps. La découverte du biote d'Ediacara, d'étranges organismes datant d'il y a 574 à 539 millions d'années, représente les plus anciens fossiles d'animaux connus. Cependant, des fossiles encore plus anciens, tels que des organismes ressemblant à des éponges datant de 800 millions d'années, ont été découverts, mais il n'est pas possible de prouver avec certitude qu'ils sont des animaux.

L’absence de preuves claires a conduit les scientifiques à se tourner vers la biologie moléculaire pour obtenir des réponses. En examinant l’ADN des animaux modernes et en le comparant, les scientifiques peuvent estimer la chronologie des origines animales à l’aide d’une technique appelée horloge moléculaire. Ces estimations vont de 800 à 700 millions d’années, soit une date nettement plus ancienne que l’étendue édiacarienne des archives fossiles animales.

Dans une étude récente, des chercheurs ont proposé une nouvelle approche pour estimer la chronologie des origines animales. Au lieu de se concentrer sur les fossiles d’animaux les plus anciens, ils ont réfléchi au type de roches qui pourraient préserver les premiers animaux. Les animaux dépourvus de coquille ou de squelette se trouvent souvent dans des roches riches en minéraux argileux, qui possèdent des propriétés antibactériennes qui peuvent empêcher la pourriture. En testant des roches plus anciennes que la période Édiacarienne, ils ont trouvé des roches rares vieilles d'environ 790 millions d'années provenant du Canada, de la Norvège et de la Russie et possédant la composition riche en argile nécessaire.

Cependant, aucune de ces roches ne contenait de fossiles d’animaux, ce qui suggère que les animaux n’ont peut-être pas encore évolué à cette époque. Pour résoudre ce mystère, davantage de sites géologiques doivent être explorés afin d'identifier les roches les plus jeunes, riches en argile et dépourvues de fossiles d'animaux. Cela fournira des informations supplémentaires sur la chronologie des origines animales.

En conclusion, résoudre l’énigme de l’évolution des animaux est une tâche complexe. En combinant les preuves issues des archives fossiles, de la biologie moléculaire et des études géologiques, les scientifiques visent à faire la lumière sur ce chapitre crucial de l'histoire de la Terre et de nos propres origines.

Définitions:

– Biodiversité : la variété et la variabilité de la vie sur Terre

– Explosion cambrienne : période de l'histoire de la Terre, il y a environ 500 millions d'années, où il y a eu une diversification et une évolution rapides des formes de vie complexes.

– Ediacara Biota : organismes étranges datant d’il y a 574 à 539 millions d’années, représentant les plus anciens fossiles d’animaux connus

– Horloge moléculaire : une technique qui utilise des informations génétiques pour estimer le timing des événements évolutifs en comparant les différences d’ADN entre les espèces

Sources:

– L’article original intitulé « Quand les animaux ont-ils évolué pour la première fois ? Nouvelle façon de le comprendre » par Philip Donoghue, Université de Bristol.