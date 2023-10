L’importance d’étendre les directives de protection planétaire

Un groupe de scientifiques réclame une extension des directives internationales pour prévenir non seulement la contamination biologique des surfaces extraterrestres mais également la contamination par des produits chimiques et des matériaux. Actuellement, des mesures sont prises pour stériliser les vaisseaux spatiaux se dirigeant vers Mars et pour garantir qu’ils ne transportent aucun microbe. Cependant, on accorde moins d’attention à la menace potentielle posée par les produits chimiques et les matériaux introduits sur la planète. Les débris des missions précédentes, notamment des cordes, des boucliers thermiques et des parachutes, sont également dispersés sur la surface martienne.

Le problème est que ces matériaux peuvent contenir des produits chimiques dangereux qui pourraient nuire à toute vie potentielle sur Mars. Pour résoudre ce problème, un article d'opinion publié dans les Actes de la National Academy of Sciences suggère de mener une évaluation complète des risques liés aux matériaux et produits chimiques destinés à Mars. Cela aiderait à comprendre les risques associés et permettrait l’élaboration de directives solides en matière de protection planétaire.

Les auteurs soulignent la nécessité de reconnaître Mars comme appartenant aux Martiens, y compris aux micro-organismes, et d'éviter de compromettre involontairement la recherche de vie sur la planète. Ils pensent qu'en élargissant les directives pour inclure la contamination par des produits chimiques et des matériaux, les scientifiques peuvent collectivement se prémunir contre les dommages potentiels à l'environnement de Mars.

Cette approche offre une opportunité unique d’établir une nouvelle norme pour les missions interplanétaires et souligne l’importance de la collaboration entre les communautés de chimie environnementale, d’astrobiologie et de protection planétaire. En travaillant ensemble, ils peuvent établir des protocoles pour protéger à la fois la Terre et Mars et garantir l’intégrité des explorations futures.

Sources : Actes de l’Académie nationale des sciences