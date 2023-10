Des scientifiques créent un atlas spatial du protéome des chloroplastes pour comprendre la photosynthèse

Les chercheurs ont développé un atlas spatial du protéome des chloroplastes, mettant en lumière le fonctionnement interne de la photosynthèse. Les chloroplastes, présents dans les plantes et les algues, jouent un rôle crucial dans la conversion de l'énergie solaire en énergie chimique grâce à la photosynthèse.

Dans une étude publiée dans la revue Cell, les scientifiques ont cartographié l'emplacement de 1,034 XNUMX protéines dans le chloroplaste de l'algue verte Chlamydomonas. Cette carte complète dévoile l'organisation spatiale du chloroplaste et identifie diverses structures chloroplastiques, notamment l'enveloppe chloroplastique, les complexes ADN-protéine, les microcompartiments de stockage des graisses et les corps protéiques associés à la capture du dioxyde de carbone.

En examinant les interactions entre les protéines connues et les nouveaux composants, les chercheurs ont détecté des protéines résidant à la fois dans le chloroplaste et dans d'autres structures cellulaires, suggérant une fonctionnalité croisée et une communication entre ces structures. À l’aide de techniques d’apprentissage automatique, l’équipe a généré des prédictions sur l’emplacement de toutes les protéines de Chlamydomonas, contribuant ainsi à l’attribution de fonctions putatives pour des protéines jusqu’alors non caractérisées en fonction de leur emplacement cellulaire.

L'atlas spatial fournit des informations précieuses sur la fonction et l'organisation des protéines au sein du chloroplaste, permettant aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement interne de la photosynthèse. Ces connaissances sont essentielles pour concevoir des cultures ayant une productivité améliorée afin de relever les défis du changement climatique dans l’agriculture.

Les recherches menées par Lianyong Wang et al. jette les bases de futures études visant à percer les mystères du chloroplaste, la structure cellulaire centrale impliquée dans la photosynthèse.

Sources:

– Lianyong Wang et al, « Un atlas des protéines chloroplastiques révèle des structures ponctuées et une organisation spatiale des voies de biosynthèse », Cell (2023).

– Informations du journal : Cellule